November képezi az átmenetet a gombában szűkölködő tél felé, ennek ellenére még tartogathat emlékezetes túrát a gombász számára. Ilyenkor a gombák már nem annyira kukacosak, alig kell eldobni közülük, így a kevés is értékes.

Ligeti csiperke (Agaricus benesii)

Kalapja fiatalon félgömb alakú, de lehet enyhén szögletes is, később kiterül, ilyenkor szélessége elérheti a 10 centimétert is. A kalapbőr számos apró, kevésbé szembetűnő fehéres, szürkés vagy barnás lenyomott pikkellyel borított. Sűrűn álló, keskeny lemezei előbb rózsásak, majd barnák, nyomásra erőteljesen vörösödnek. Tönkje fehéres, hengeres, alja lehet kissé gumós, a gallér alatt, akárcsak a kalap, pikkelyes. Gallérja jól fejlett, felső része sima (a spóraportól rendszerint barnás), alsó fele fogaskerékszerűen mintázott. A hús kemény, aránylag vastag, kellemes csiperkeillatú (nem ánizs vagy keserűmandula), vágásra a kalapban és a tönkben (főleg a csúcsi részen) gyorsan vörösödik. Legtöbbször e tulajdonsága jelzi a gombásznak, hogy nem egy mindennapi találattal van dolga. Főképp füves helyeken terem.

Kontinensünk ritkább csiperkéi közé tartozik, bár Közép-Európában valamivel gyakoribb. Szerepel például a magyarországi vörös listán, sebezhetőnek (VU – vulnerable) értékeli az elismert gombavédelmi szervezet, a Fungus Conservation Trust is. Sepsiszentgyörgyön és környékén sem gyakori. A várost övező ligetes erdőkben, legelőkön, kaszálókon főleg az ősz folyamán jelenik meg, legtöbbször elszórtan, nem nagy mennyiségben. A mellékelt fotó, amely főleg a kalap pikkelyezettségét hivatott szemléltetni, a Kolcza-gödör szélén készült 2023 novemberében.

A városban talált pár példány meghatározása több évig is elhúzódott, mert mikor igen fiatal, mikor már túl öreg, elszáradt termőtesteket találtam. A fiatal gombákat persze mindig a helyükön hagytam, azonban egy-két nap múlva, amikor visszamentem utánuk, vagy el voltak már taposva, vagy csak hűlt helyüket találtam.

Ehető, jóízű gomba. Kevés gombász ismeri fel, ennek ellenére meg vagyok győződve, hogy a többi ehető csiperke közé vegyülve olykor fogyasztására is sor kerül. Rokonai közül esetleg a mezei és a nagyspórás csiperkével keverhető össze, főleg azért, mert sokszor ugyanazt a boszorkánykört lakják. A mezei csiperke húsa azonban törékeny, gallérja gyengén fejlett, nagyspórás bátyjának pedig a bőre sárgul, húsa ánizs­illatú. Máskülönben ez utóbbi két faj is ugyancsak ehető, finom gomba. Semmi baj, ha összetévesztjük őket!

Farkas János