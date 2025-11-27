Így a jó szokások kialakításával – ami lehet jó tulajdonságok fejlesztése is – különösebb erőfeszítés nélkül megfelelően cselekszünk, ami az életünk minőségére is pozitívan hat. Ugyanez igaz a negatív szokásokra és berögződésekre, melyek ugyanígy átveszik az „irányítást” a tudatos gondolkodás felett, és „megszokásból” a kevésbé jó oldalunkat erősítjük ezek ismétlése által. Ha mindezekre nem fordítunk tudatos figyelmet, akkor ez a „robotpilóta-üzemmód” fogja vezérelni az életünket. Ha javítani kívánunk az életünk minőségén, az az önismeret és a tudatosság által érhető el.

Önismerettel feltárhatom önmagam mélyebb rétegeit, számba vehetem tulajdonságaimat, hiányosságai­mat, értékeimet, célkitűzéseimet, azaz egy átfogó képet kapok magamról és működésemről. Ez az önmagamra való rálátás nemcsak a pillanatnyi állapot feltérképezésében segít, hanem megértést és elfogadást hoz magával azáltal, hogy a múltbeli dolgaimat más szemszögből szemlélhetem, így felismerhető lesz sikereim és bukásaim mikéntje. Felülvizsgálva és tudatosítva a múltbéli tapasztalatainkat, új lehetőséget nyújtunk magunknak arra, hogy régi sebeinket meggyógyítsuk, tévedéseinket kijavítsuk, erőforrásainkat célirányosan a vágyott jövő vagy állapot elérésére működtessük. Innen kezdve beszélhetünk az önfejlesztésről, arról a folyamatról, mely során újabb dolgokat, képességeket, készségeket sajátítunk el, illetve új szokásokat alakítunk ki, ami egy folyamatos személyes növekedés annak érdekben, hogy életminőségünkön javítsunk.

Természetesen mindvégig tudatossággal kell haladnunk ezen az úton, hogy ne veszítsük el az irányítást, mert könnyen visszacsúszhatunk a régi kerékvágásba. Az önfejlesztés egy olyan út, melynek sosincs vége, hiszen mindig van előrébb, mindig lehet jobb. Nem érdemes megállni – ha bármilyen jó is –, hiszen a stagnálás megrekedést jelent, nem fejlődést. Haladva a fejlődés útján személyes és szakmai sikerekben lesz részünk, és mindeközben a legfontosabb, hogy egyre jobb emberré válunk.

Keresztes Erika bizalmi tanácsadó