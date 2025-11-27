Marad a házi feladat

Az oktatási minisztérium nem tervezi a házi feladat eltörlését, csak ennek szabályait módosítaná azzal a rendelettervezettel, melyet november 20-án bocsátott közvitára.

A jogszabályjavaslat szerint a tanárnak ellenőriznie kell a házi feladatokat, de nem kötelező rá jegyet adni. A házi feladatok értékelése két módon történhet: közösen megbeszélve a diákokkal a számukra gondokat okozó részeket, vagy egy legfeljebb tízperces felméréssel, amelyben a tanár kizárólag a házi feladatot kéri számon.

A tervezet szerint a tanár nem használhatja a házi feladatot fegyelmező eszközként. Emellett a pedagógusoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az alsó tagozaton (1–4. osztályban) a házi feladatok elkészítése naponta legfeljebb egy órát, a felsőbb szinteken pedig legfeljebb két órát vegyen igénybe.

A jogszabályjavaslat előírja azt is, hogy amennyire lehet, a tanárok az órán végeztessenek a házi feladathoz hasonló gyakorlatokat a diákokkal. (Agerpres)