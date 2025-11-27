Lombikbébiprogram uniós pénzből

Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében a tárcavezető rámutatott, több egyeztetés után sikerült elérni, hogy a lombikbébiprogram kerüljön be az egészségügyi operatív programba, ami lehetővé teszi, hogy a költségvetési megszorítások ellenére is folytassák. Ezt nemcsak adminisztratív, hanem emberi szempontból is fontos lépésnek tartja, „hiszen olyan embereket érint, akik nem kiváltságokat, hanem mindössze egy esélyt kérnek” – fogalmazott. Manole bejegyzése szerint rövidesen kidolgozzák a pályázati útmutatót, hogy a program mielőbb megkapja a szükséges finanszírozást. (Agerpres)