Október elején, az idősek világnapján bocsátották útjára hivatalosan a sepsiszentgyörgyi Gondos óra programot. Antal Árpád polgármester és Makkai Péter, a Diakónia Keresztyén Alapítvány igazgatója ez alkalommal átadta a századik „gondos órát”.

A Gondos óra egy újszerű, technológiai és szociális elemeket is magában foglaló támogatási program Sepsiszentgyörgyön, amely elsősorban az idősebb, egyedül élő vagy veszélyeztetett helyzetben lévő lakosok számára kínál biztonsági hálót egy karóra vagy medál formájában, ami egy gombnyomással hívható segítséget tesz lehetővé.

A szolgáltatás nagy része önkormányzati támogatással működik, így a kedvezményezett számára kedvező feltételekkel érhető el. A kedvezményezett kap egy személyes riasztóeszközt (karóra vagy medál), amely tartalmaz vészjelző gombot, esésérzékelőt és GPS-helymeghatározót. Az eszközzel egy gombnyomással lehet kapcsolatba lépni a nap huszonnégy órájában működő diszpécserközponttal, ahol szakképzett munkatárs értékeli a helyzetet, és szükség esetén értesíti a hozzátartozókat vagy a sürgősségi szolgálatokat. A készülék ütés- és vízálló, úgy tervezték, hogy napi használatra alkalmas legyen, még házimunka vagy fürdés közben is viselhető.

A szolgáltatást igényelni lehet Sepsiszentgyörgyön a Szociális Támogatási Igazgatóságnál az Erege utca 19. szám alatt hétfőtől csütörtökig 9 ls 13 óra között vagy a Diakónia Gondosóra-irodájában (Vasile Goldiș utca 2. szám, a volt tervezőintézet épülete) a 0775 174 056-os telefonszámon.

Makkai Péter