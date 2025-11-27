A Diakónia Alapítvány Támogató Szolgálata keretében a Diakónia sepsiszentgyörgyi és baróti irodáiban szeretettel várjuk a gyászolók sorstárs csoportjába mindazokat, akik régebben vagy a közelmúltban veszítették el szeretett hozzátartozójukat. Csoportvezetők: Sepsiszentgyörgyön Roth Enikő szociális és mentálhigiénés szakember, gyászcsoportvezető, Baróton Dénes Kinga pszichológus, gyászcsoport vezető.

Él az a hiedelem, hogy csak magunkra számíthatunk, egyedül kell szembenéznünk nehézségeinkkel, más is elboldogul egyedül. Arra gondolunk, hogy régebb sem jártak a gyászolók csoportba, megoldották bajaikat, s ha másképp nem megy, az idő majd megoldja. Régebben viszont több generáció élt együtt, többet beszélgettek, vagy csak jelen voltak egymásnak, imába foglalták problémáikat. A mai felgyorsult világunkban mindenféle fájdalomtól gyorsan meg akarunk szabadulni, munkába fojtjuk bánatunkat, vagy úgy teszünk, mintha semmi sem történt volna. A magányos gyász feldolgozatlansághoz vezethet. A gyász lelki bánatban, lelki fájdalomban mutatkozik meg. A lélek nem gyógyul a csendben, hangot kell adni neki, ki kell fejezni, ki kell mondani.

Természetesen nem mindenkinek kell gyászfeldolgozó csoportba járnia, viszont szembe kell nézni a fájdalommal. A munkába való temetkezés, a hiány pótlása csak kitolja vagy elfojtja az érzéseket, a gyász ugyanis nem tűnik el magától, ott cipeljük a láthatatlan hátizsákunkban, aminek terhe a mindennapjainkban is érezhető. Orvos-Tóth Noémit idézve: „A gyász nem múlik el. Nem múlik el, csak körbenövi az élet.”

A sorstársi közösség támogató hatása az egyik legerősebb gyógyító erő. Sokan azt gondolják, csak felerősödik a szomorúság, de éppen ellenkezőleg, a sorstársak között enyhül a fájdalom. A csoportban kialakuló bizalom, együttérzés, megértés légkörében nyíltan lehet beszélni az érzelmekről, az új élethelyzet nehézségeiről, és mintákat lehet kapni arra nézve, hogyan lehet megküzdeni a gyász fájdalmával. Amennyiben valaki úgy érzi, csak hallgatni tud fájdalmában vagy zavarában, az sem baj, a csoport ezt is megértéssel fogadja, ugyanakkor mások érzéseinek, gondolatainak megpillantása, meghallgatása segítség lehet számára is, és megnyílik, megtalálja a szavakat fájdalmának kifejezésére.

2013-tól szervezünk csoportokat gyászolóknak, több képzésen is részt vettünk, mindketten évek óta segítő szakmában dolgozunk. Dénes Kingának többek között a palliációs ellátásban is van tapasztalata, ami a terminális állapotú betegek testi-lelki támogatásáról szól, énmagam pedig autogén relaxációs terapeutaként is dolgozom, ami a testi-lelki önismeret és érzelemszabályozás fejlesztésében is támogatást nyújt. Ezen tudásunkat is bevisszük a csoportfoglalkozásokra, hisszük és visszajelzésekből azt szűrtük le, hogy jó tapasztalat csoportjainkba járni.

Résztvevők visszajelzései egy-egy találkozó után:

„A mai nap kincse számomra, hogy van tovább. Bennem van az erő a továbbhaladáshoz, annak az érzése, hogy képes vagyok rá.”

„Jó érzés volt itt lenni, mintha visszatértem volna egy meghitt, biztonságos, családias környezetbe.”

„Ki kell mondani vagy írni magunkból, akár öröm, akár bánat. Nem vagyok egyedül, bennem van a válasz. Sok mindenre választ kapok. Mindig jó érzés, még ha a sebek néha feltépődnek is.”

„A mai nap kincse, hogy egy gyakorlat kapcsán eszembe jutottak szép dolgok a kedvesemmel kapcsolatban és sírtam! Újra itt lenni, ez is feltöltő és jó volt!”

„Nagyon jó érzésekkel megyek el, úgy érzem, optimistább lettem.”

„Megértéssel, szeretettel, jó érzésekkel megyek innen el.”

„Megkönnyebbülve, ellazulva, szabadnak érzem magam. Jól vagyok.”

„Jó volt újrafogalmazni magamat, a viszonyaimat, világszemléletemet, hogy látom, mik az erőforrásaim, korlátaim.”

„Jó volt kibeszélni a problémáinkat. Várom a következő találkozást.”

„Jó volt a beszélgetés, egyedül nem foglalkoztam volna ezekkel a kérdésekkel.”

„Az emlékezés mindig fájdalmas, nagyon jól érzem magam, feloldódtam… köszönöm.”

„Rájöttem, saját magammal többet kell foglalkoznom – kikapcsolódjam.”

„A segítségre szükség van, és segíteni jó dolog – rájöttem, hogy ezek nélkül nem lehet élni.”

„Minden találkozásunk egy élmény, jó volt beszélni a bűntudatról. Köszönöm az együttlétet.”

A csoporttalálkozókat kéthetente tartjuk másfél-két órában, és igyekszünk igazítani a csoporttagok igényei szerint. A részvétel díjtalan. Jelentkezni december 5-ig lehet a 0731 025 903-as telefonszámon (sepsiszentgyörgyi csoport), valamint a 0728 967 211-es telefonszámon (baróti csoport).

Várjuk jelentkezésüket, érdeklődésüket!

Roth Enikő szociális és mentálhigiénés ­szakember, gyászcsoportvezető