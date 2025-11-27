Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Református hírnökAdvent, a karácsony előszobája

2025. november 27., csütörtök, Nyílttér

Hálával a szívemben pillantottam a naptárra. Még pár nap, és ismét belépünk egyházi évünk ünnepes időszakába, mely az adventi várakozással kezdődik.

  • Fotó: Pixabay.com
    Fotó: Pixabay.com

Szép ünnep az advent, mert – noha várakozással jár – tudjuk, hogy a végén valami szépet és újat tapasztalhatunk meg, amiért érdemes volt várni. Ahogyan az adventi koszorú gyertyácskái szerre fellobbannak és egyre erősebb fénnyel töltik meg a szobát, úgy tölti be az egyre erősödő fény és ragyogás a lelkünket is. Adventet a karácsony előszobájának szoktuk nevezni, és ez a kép nagyon találó. Valóban, az adventi időszakot akkor használjuk ki a legjobban, ha azt tesszük, amit általában az előszobában is tenni szoktunk.

Például levesszük a nehéz télikabátot, és a fogasra akasztjuk. A helyére tesszük az esernyőt. Az átázott cipőt, koszos-latyakos bakancsot is lehúzzuk, és meleg papucsba bújunk. Minél kényelmesebben és otthonosabban szeretnénk érezni magunkat kis kuckónkban, otthonunkban. De van még valami fontos, amit az előszobánkról elmondhatunk. Tudniillik az, hogy az előszoba soha nem cél, inkább egy átjáró, mely a célig vezet. Nem azért jöttünk haza, hogy az előszobában maradjunk. Itt csak eldöntjük, hogy merre tovább a lakásban: a fürdőbe indulunk kezet mosni, majd a konyhába meginni egy pohár vizet vagy készíteni egy illatos forró teát, amellyel a szobánk felé indulhatunk. Az előszoba fontos feladata tehát, hogy felszabadít a terhek alól és segít irányt találni. Célba igazít. Pontosan erre kapjuk az advent idejét is: megszabadulni a nehéz terhektől, nyomasztó feladatoktól, hetekig-hónapokig cipelt bűneinktől. Amikor mindezzel megvagyunk, elvonulhatunk belső szobánkba, hogy Isten előtt elcsendesedhessünk, és kérhessük őt, engedjük őt, hogy irányt mutasson nekünk, célt adjon életünknek.

Így készüljünk adventben! Ezzel a lelki ráhangolódással gyújtsuk meg most vasárnap az első gyertyát a koszorún. Készítsük szívünket a szeretet, öröm és béke ünnepére, karácsonyra!

Marosi Tünde

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-11-27 08:00 Cikk megjelenítése: 198 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1294
szavazógép
2025-11-27: Nyílttér - :

Segítség a gyászban (Református hírnök)

A Diakónia Alapítvány Támogató Szolgálata keretében a Diakónia sepsiszentgyörgyi és baróti irodáiban szeretettel várjuk  a gyászolók sorstárs csoportjába mindazokat, akik régebben vagy a közelmúltban veszítették el szeretett hozzátartozójukat. Csoportvezetők: Sepsiszentgyörgyön Roth Enikő szociális és mentálhigiénés szakember, gyászcsoportvezető, Baróton Dénes Kinga pszichológus, gyászcsoport vezető.
2025-11-27: Közélet - Nagy D. István:

Száz fogyasztó napokig gáz nélkül (Sepsiszentgyörgy)

Szivárgás miatt múlt pénteken kora délelőtt elzárta a gázt az országos szolgáltató (Distrigaz Sud Rețele) Sepsiszentgyörgyön az 1918. december 1. út 12-es tömbháza hat lépcsőházában, így több mint száz fogyasztó ellátás nélkül maradt. A szolgáltatást végül tegnap helyreállították, ám a közel hét nap állandó bizonytalanságban telt, fennállt ugyanis annak a veszélye, hogy az ott lakóknak hetekig kell várniuk, holott a lakótársulás egy szakvállalattal még hétfőn elvégeztette a szükséges javításokat.
rel="noreferrer"