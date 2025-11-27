Szép ünnep az advent, mert – noha várakozással jár – tudjuk, hogy a végén valami szépet és újat tapasztalhatunk meg, amiért érdemes volt várni. Ahogyan az adventi koszorú gyertyácskái szerre fellobbannak és egyre erősebb fénnyel töltik meg a szobát, úgy tölti be az egyre erősödő fény és ragyogás a lelkünket is. Adventet a karácsony előszobájának szoktuk nevezni, és ez a kép nagyon találó. Valóban, az adventi időszakot akkor használjuk ki a legjobban, ha azt tesszük, amit általában az előszobában is tenni szoktunk.

Például levesszük a nehéz télikabátot, és a fogasra akasztjuk. A helyére tesszük az esernyőt. Az átázott cipőt, koszos-latyakos bakancsot is lehúzzuk, és meleg papucsba bújunk. Minél kényelmesebben és otthonosabban szeretnénk érezni magunkat kis kuckónkban, otthonunkban. De van még valami fontos, amit az előszobánkról elmondhatunk. Tudniillik az, hogy az előszoba soha nem cél, inkább egy átjáró, mely a célig vezet. Nem azért jöttünk haza, hogy az előszobában maradjunk. Itt csak eldöntjük, hogy merre tovább a lakásban: a fürdőbe indulunk kezet mosni, majd a konyhába meginni egy pohár vizet vagy készíteni egy illatos forró teát, amellyel a szobánk felé indulhatunk. Az előszoba fontos feladata tehát, hogy felszabadít a terhek alól és segít irányt találni. Célba igazít. Pontosan erre kapjuk az advent idejét is: megszabadulni a nehéz terhektől, nyomasztó feladatoktól, hetekig-hónapokig cipelt bűneinktől. Amikor mindezzel megvagyunk, elvonulhatunk belső szobánkba, hogy Isten előtt elcsendesedhessünk, és kérhessük őt, engedjük őt, hogy irányt mutasson nekünk, célt adjon életünknek.

Így készüljünk adventben! Ezzel a lelki ráhangolódással gyújtsuk meg most vasárnap az első gyertyát a koszorún. Készítsük szívünket a szeretet, öröm és béke ünnepére, karácsonyra!

Marosi Tünde