Szivárgás miatt múlt pénteken kora délelőtt elzárta a gázt az országos szolgáltató (Distrigaz Sud Rețele) Sepsiszentgyörgyön az 1918. december 1. út 12-es tömbháza hat lépcsőházában, így több mint száz fogyasztó ellátás nélkül maradt. A szolgáltatást végül tegnap helyreállították, ám a közel hét nap állandó bizonytalanságban telt, fennállt ugyanis annak a veszélye, hogy az ott lakóknak hetekig kell várniuk, holott a lakótársulás egy szakvállalattal még hétfőn elvégeztette a szükséges javításokat.

A Distrigaz pénteken egy rövid közleményben tudatta, hogy lakossági bejelentést követően embereik kiszálltak a helyszínre, és mivel szivárgást tapasztaltak az egyik lépcsőházban, lezárták a szolgáltatást. Azt is közölték, hogy a lakótársulás feladata megoldani a vezetéken észlelt problémát egy engedélyezett vállalattal, majd eljuttatni a munkálatokat igazoló iratokat a szolgáltatóhoz, ezt követően sor kerülhet az ellátás újraindítására.

Hogy az újraindítás mennyi időt vesz fel, arról nem közöltek semmit, olvasóink, valamint a lakótársulás vezetői viszont arról tájékoztatták lapunkat, hogy akár két-három hét is eltelhet, mire a jóváhagyás megtörténik.

Cristian Toma, a Biruința/Győzelem lakótársulás elnöke lapunk megkeresésére elmondta: péntek reggel az M lépcsőházból jelezték, hogy a gázvezetékkel valami gond van, erős gázszag érződött, a lakók értesítették a szolgáltatót, a Distrigaz vállalatot. A cég emberei kiszálltak a helyszínre – a lakótársulást nem értesítette senki, ő később tudta meg, mit történt –, a vezeték egyik illesztésénél szivárgást észleltek, leállították a gázellátást, a lépcsőház külső falán található elosztót leszerelték és hátrahagytak egy értesítést a lakótársulásnak, hogy egy, az országos energiaügyi hatóság (ANRE) által engedélyezett vállalattal végeztessék el a szükséges javításokat. Pénteken ők megkeresték a szakcégeket, s kiderült, hogy az öt-hat vállalkozásból, melyek a hatóságnál szerepelnek, csupán kettő jöhet szóba. Az egyik csak e hét közepe után vállalta volna, ami számukra elfogadhatatlan volt, mivel mégiscsak 111 fogyasztóról van szó, hat lépcsőházat szolgál ki az elzárt vezeték. A másik cégnél megértőbbek voltak, átirányították az egyik csapatukat, amely hétfő reggel neki is látott a munkának, több lépcsőházban is hibákat találtak, ezeket kijavították. Cristian Toma megjegyezte, hogy tudomása szerint a Distrigaz emberei a nyár folyamán szintén bejelentés nyomán már jártak a helyszínen, de akkor nem találtak semmi rendellenességet.

A lakótársulás elnöke szerint, habár sikerült viszonylag gyorsan elhárítani a hibákat, a fogyasztók továbbra is bizonytalanságban maradtak, mivel az eljárás szerint a szakvállalatnak továbbítania kellett a beavatkozásról, javításról szóló iratcsomót a Distrigazhoz, a szolgáltató ugyanis ezek alapján hagyja jóvá az ellátás újraindítását. Mind a lakótársulás vezetősége, mind egyik olvasónk úgy értesült, hogy ez akár két-három hetet is felvehet. Cristian Toma szerint idős, beteg emberek, kisgyerekes családok is laknak a tömbház érintett részében, felháborodást és aggodalmat keltett a lakók között a bizonytalanság, dühösen keresték fel a lakótársulást, főképp hogy kint is egyre hidegebb van. Az elnök azt is elmondta, hogy az önkormányzat is megkereste őket, azt ígérték, próbálnak lépéseket tenni, hogy a szolgáltatás mihamarabb visszaálljon. Erre végül tegnap sor került.