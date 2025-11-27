Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Felkészültek a télre

2025. november 27., csütörtök, Közélet

Háromszéken a megyei besorolású utak téli karbantartását ebben az évben is a megyeháza tulajdonában levő Út- és Hídépítő Rt. biztosítja. A társaság felkészült a télre, Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Baróton és Bodzafordulón működtet hótalanítási telephelyet, innen indítják a gépeket, amikor a helyzet megköveteli.

  • Fotó: Albert Levente
    Fotó: Albert Levente

Tizenkét hóekés gépjármű és négy sószóróval is felszerelt hóekés kocsi áll rendelkezésre. Csúszásgátló anyagokban sincs hiány, 250 tonna sót és 2000 tonna homokot szereztek be. A cég közel 250 kilométernyi megyei út téli karbantartását biztosítja, s amint a korábbi években is, egyedül a Sepsikőröspatak és Középajta közötti, a Vadas-tetőn át vezető 121A számú utat zárták le a téli időszakra.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke a keddi Megyeinfón elmondta, hogy az önkormányzat vállalatának már a múlt héten be kellett avatkoznia Kézdiszéken. Az elnök azt is közölte, hogy a négy telephelyről kiindulva a vállalat alkalmazottjai hajnalban végzik a megyei utak ellenőrzését, s ahol szükséges, megtisztítják az útfelületet. Arról is beszámolt, hogy a megyei képviselő-testület legutóbbi ülésén az általános forgalmi adóból származó, a megyei és községi utak költségeinek finanszírozására elkülönített összegből jóváhagytak 500 ezer lejt Kovásznának a város és Kommandó közötti úton esedékes beavatkozási munkálatokra. (sz–ndi)

