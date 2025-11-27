Alakul az új cseh kormány

A miniszterjelölteket kedd este hagyta jóvá az új hárompárti kormánykoalíció. A miniszterelnöki tisztséget várhatóan Andrej Babiš fogja betölteni, az általa vezetett ANO-nak további nyolc minisztere lesz a 16 tagú kormányban, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom három, míg az Autósok párt négy miniszteri posztot kap.

Babiš a találkozó után újságíróknak nyilatkozva elmondta: az államfő a következő két hétben találkozni kíván az egyes miniszterjelöltekkel, hogy megismerje elképzeléseiket, terveiket. Szerinte Petr Pavelnek csak a környezetvédelmi miniszternek jelölt Filip Turek, az Autósok tiszteletbeli elnöke ellen vannak kifogásai. Tureknek az interneten régebben megjelent, rasszistának és idegengyűlölőnek ítélt bejegyzései miatt komoly bírálatokkal kellett szembenéznie.

Andrej Babiš, aki 2017 és 2021 között már volt miniszterelnök, újságíróknak azt mondta: a kormányalakítás a tervek szerint halad, és reméli, hogy már kinevezett kormányfőként ő képviselheti Csehországot a december 18-ai európai uniós csúcstalálkozón.

Az államfő azt kérte Babištól: kormányfői kinevezése előtt nyilvánosan ismertesse, hogy miként kívánja megoldani a politikusi

s a vállalkozói szerepe közti összeférhetetlenséget. Amint ez megtörténik, Petr Pavel kormányfővé nevezi ki Babišt – közölte az elnöki iroda. Természetesen megteszem – erősítette meg újságírók előtt az ANO elnöke.

Andrej Babiš multimilliárdos, a mintegy 260 céget magában foglaló élelmiszeripari és vegyipari Agrofert holding egyetlen tulajdonosaként egyike a leggazdagabb cseh állampolgároknak. A hatályos cseh törvények szerint a kormánytagok nem lehetnek állami támogatásra jogosult vállalatok tulajdonosai, és összeférhetetlenségüket kinevezésük után 30 napon belül meg kell szüntetniük.

Az új kormány iránti bizalmi szavazásra várhatóan január közepén kerül sor. A 200 tagú parlamenti alsóházban az új kormánykoalíciónak 108 képviselője van. A három párt a koalíciós szerződést már októberben aláírta, és megegyeztek a kabinet programnyilatkozatában is.