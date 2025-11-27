HirdetÃ©sek MegrendelÃ©s AprÃ³hirdetÃ©s Impresszum Kapcsolat KeresÅ‘
JogerÅ‘sen elÃ­tÃ©ltÃ©k Nicolas Sarkozyt

2025. november 27., csÃ¼tÃ¶rtÃ¶k, VilÃ¡gfigyelÅ‘

A legmagasabb francia igazsÃ¡gszolgÃ¡ltatÃ¡si szerv, a SemmÃ­tÅ‘szÃ©k tegnap megerÅ‘sÃ­tette a Nicolas Sarkozy volt francia Ã¡llamfÅ‘ 2012-es elnÃ¶kvÃ¡lasztÃ¡si kampÃ¡nyÃ¡nak finanszÃ­rozÃ¡sÃ¡val kapcsolatos Ã¼gyben hozott Ã­tÃ©letet. Az exelnÃ¶k bÃ¼ntetÅ‘jogi nyilvÃ¡ntartÃ¡sÃ¡ban ez a mÃ¡sodik jogerÅ‘s Ã­tÃ©let.

A volt elnÃ¶kÃ¶t elsÅ‘ fokon 2021. szeptember 30-Ã¡n egy Ã©v letÃ¶ltendÅ‘ szabadsÃ¡gvesztÃ©sre Ã­tÃ©lte az Ã¼gyben a pÃ¡rizsi bÃ¼ntetÅ‘bÃ­rÃ³sÃ¡g. A mÃ¡sodfokÃº Ã­tÃ©letben megerÅ‘sÃ­tettÃ©k Nicolas Sarkozy bÅ±nÃ¶ssÃ©gÃ©t, de a bÃ¼ntetÃ©sen enyhÃ­tettek. 2024. februÃ¡r 14-Ã©n hat hÃ³nap letÃ¶ltendÅ‘ Ã©s hat hÃ³nap felfÃ¼ggesztett szabadsÃ¡gvesztÃ©sre Ã­tÃ©lte a pÃ¡rizsi fellebbviteli bÃ­rÃ³sÃ¡g. A volt elnÃ¶k kÃ¶zel 43 milliÃ³ eurÃ³t kÃ¶ltÃ¶tt el a kampÃ¡nyra az engedÃ©lyezett 22,5 milliÃ³ eurÃ³val szemben. A bÃ­rÃ³sÃ¡g elrendelte, hogy a letÃ¶ltendÅ‘ rÃ©sz elektromos nyomkÃ¶vetÅ‘ viselÃ©sÃ©vel kivÃ¡lthatÃ³. A SemmÃ­tÅ‘szÃ©k Nicolas Sarkozy Ã©s hÃ¡rom mÃ¡sik elÃ­tÃ©lt fellebbezÃ©sÃ©t elutasÃ­totta.

A korÃ¡bbi Ã¡llamfÅ‘ jelenleg a 2007-es gyÅ‘ztes elnÃ¶kvÃ¡lasztÃ¡si kampÃ¡nyÃ¡nak lÃ­biai finanszÃ­rozÃ¡sÃ¡val kapcsolatos fellebbviteli perre kÃ©szÃ¼l, amelyet mÃ¡rcius 16. Ã©s jÃºnius 3. kÃ¶zÃ¶tt tartanak. Ebben az Ã¼gyben Sarkozyt elsÅ‘ fokon Ã¶t Ã©v bÃ¶rtÃ¶nbÃ¼ntetÃ©sre Ã­tÃ©ltÃ©k.

A 70 Ã©ves exelnÃ¶k oktÃ³ber 21-tÅ‘l hÃ¡rom hÃ©tig Å‘rizetben volt a pÃ¡rizsi La SantÃ© bÃ¶rtÃ¶nben, miutÃ¡n elsÅ‘ fokon elÃ­tÃ©ltÃ©k a 2007-es elnÃ¶kvÃ¡lasztÃ¡si kampÃ¡nya miatt is. KorÃ¡ra valÃ³ tekintettel azonban november 10-Ã©n szabadlÃ¡bra helyeztÃ©k, rendÅ‘ri felÃ¼gyelet mellett.

