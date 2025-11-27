Szolgálati éveket és jövedelmet igazoló dokumentumok

Egy hónappal ezelőtt megfogalmazott ígéretéhez híven a prefektúra további információkat gyűjtött a felszámolt egykori Kovászna megyei kereskedelmi társaságok, vállalatok archívumának holléte kapcsán, hogy segítségére legyen azoknak, akiknek a nyugdíjazáshoz szükségük van a szolgálati éveiket, illetve a bérezésüket igazoló dokumentumokra – jelentette be Ráduly István. A prefektus keddi sajtótájékoztatóján elmondta: lajstromot állítottak össze arról, hogy 155 ilyen vállalat archívuma hol lelhető fel, a listát a kormányhivatal honlapján (cv.prefectura.mai.gov.ro) a media/sajtó menüpontnál találják az érintettek.

Ráduly István kifejtette, az információkra azoknak lehet szükségük, akiknek a nyugdíjazáshoz igazolniuk kell az ezen vállalatoknál fennállt munkaviszonyukat, illetve a jövedelmüket. A prefektúra kérésére a megyei munkaügyi felügyelőség (ITM) és az Országos Levéltár Kovászna megyei fiókja egy lajstromot állított össze, amelyen 155 kereskedelmi társaság – köztük a gépgyár (IMASA), az autóvillamossági gyár (IAME), a dohánygyár, a csavargyár stb.) archívumának helyét jelöli meg. A prefektus arra is felhívta a figyelmet, nem volt arra lehetőségük, hogy minden adatot leellenőrizzenek, de kiindulási alapnak ez a lajstrom mindenképpen alkalmas és segít az eligazodásban.

Amint arról beszámoltunk, Ráduly István egy hónappal korábban beszélt arról a jelenségről, hogy esetenként hatalmas, több ezer lejre rúgó összegekért szerezhetik be a szolgálati éveiket, illetve részletes jövedelmüket tanúsító igazolásaikat azok, akik egykori állami vállalatoknál dolgoztak. Amint az általa vezetett intézmény tájékozódásából is kiderült, az 1989-es fordulatot követően felszámolt állami vállatok (gyárak, üzemek) archívumai – munkakönyvek, személyzeti adatok, könyvviteli iratok – a csődbiztosokhoz kerültek, melyeket azok archiválásra szakosodott cégeknek adtak tovább. Utóbbi vállalatok őrzik és kezelik ezeket a dokumentumokat, és elég borsos összegekért bocsátják az érintettek rendelkezésére a kért információkat.

Kovászna megye prefektusa akkor azt nyilatkozta: többen jelezték neki is ezt a problémát, ezért igyekeztek valamelyest utánajárni, mely vállalatokról van szó, hogy alkalomadtán tájékoztatni tudják az embereket. A kormányhivatal vezetője szerint a megyében több mint négyszáz olyan személy van, akinek komoly nehézséget okoz az említett adatok beszerzése. A magánarchívumok az országban szétszórtan működnek, és elég nehéz kideríteni, melyik cég mely cég aktáit birtokolja.

A prefektusi hivatal egy hónappal ezelőtt egy kolozsvári vállalkozást azonosított, az Arhivatorul – Depozitul Arhivele Transilvania Kft.-t, mely Háromszékről a sepsiszentgyörgyi volt malom- és pékipari üzem, a Mopaco dolgozóinak 359 munkakönyvét, az Abo Farm Rt. egykori alkalmazottjainak 54 munkakönyvét, illetve a szintén megszűnt kovásznai Triotro Kft. és a zabolai Benchi-Prod-Com néhány dokumentumát őrzi. A szükséges információkat az érintetteknek díj ellenében adják ki, ami több ezer lejre is rúghat.