Hiányosságok a románnyelv-oktatásbanSzakmai fórumon vitatták meg

2025. november 27., csütörtök, Közélet

A hét végén a szovátai Teleki Oktatási Központban tartották a román nyelv mint nem anyanyelv témájú szakértői konferenciát, amelynek tavalyi első kiadásán azt az igényt fogalmazták meg a résztvevők, hogy a nyelvi szintek terén az V–VIII. osztályos tantervet összhangba kell hozni az elemi és a líceumi szintek tanterveivel. Az idei értekezleten ennek mikéntjére fogalmaztak meg javaslatokat a jelenlévők, ezek összesítésére, elfogadtatására és gyakorlatba ültetésére még várni kell, de a résztvevők néhány dologban már megállapodtak.

  • Kiscsoportos beszélgetés a román nyelv oktatásáról. Fotó: Facebook / Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Az igényelt és elérhető nyelvi kompetenciákat hogyan fordítsák tartalomra, vagyis milyen tananyag és módszer alapján pótolják azt a nyelvi hézagot, amely jelenleg az elemi oktatás és a középiskolai között tátong a román nyelv tanításában – ez volt a legfőbb témája a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) és az RMDSZ közös szervezésében Szovátán tartott konferenciának. A kétnapos szakmai fórumon olyan szakemberek vettek részt, akik az utóbbi években a román nyelv mint nem anyanyelv tantárgy szakértőiként dolgoztak az V‒VIII. osztályos tananyagon, köztük tankönyvírók, vizsgatételek kidolgozói, oktatási segédanyagok szerkesztői, e szakmai területen tevékenykedő egyetemi tanárok, valamint a két szervező testület oktatási szakértői.

Lapunk érdeklődésére Péter Boglárka, az RMPSZ programkoordinátora, a konferencia szervezési felelőse elmondta, bár még a szakmai fórumon jegyzett javaslatokat nem összesítették, nem született meg egy végső következtetés a témát érintő teendőkről, elmondható: már csupán az előreviheti az ügyet, hogy egy asztalhoz ültek az érintett és érdekelt felek, az pedig különösen hasznos volt a résztvevők számára, hogy a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem két oktatója megosztotta tapasztalatát a román mint idegen nyelv tanítása terén. Olyan oktatókról van szó, akik a románt mint idegen nyelvet tanítják bármilyen nemzetiségű, anyanyelvű hallgatóknak. Ők szakmai megalapozottságot tudtak nyújtani ahhoz, ami a mi kisebbségi oktatásunkban indoklást jelent a román nyelv tanításában, és ez a fajta megközelítés segíti, hogy a hazai módszer jobban beilleszkedjék az európai gyakorlatba – hangsúlyozta Péter Boglárka.

A szervezők rövidesen összeállítanak egy javaslatcsomagot és a tavalyi, azonos témájú konferencián megfogalmazott memorandumhoz hasonlóan eljuttatják az oktatási minisztériumba.

