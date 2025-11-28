Bezárt a kézdiszentléleki idősotthon

A Perkő alatt meghúzódó nagyközségben a volt téesz felé vezető úton található szép épületben működött harminc éven át a Szent Klára Öregotthon. Az otthont a gyulafehérvári Caritas is kezelte egy ideig, de az utóbbi időben a ferences nővérek közössége tartotta fenn, akik egyébként Erdélyben négy ilyen létesítményt működtetnek.

Az intézmény elöljárója, M. Margit nővér elmondta: senki sem hibás azért, hogy az otthonra lakat került, a körülmények szerencsétlen egybejátszásáról van szó. „Kapacitásnövelés miatt úgy döntöttünk, hogy tetőtérrel bővítjük az épületet, viszont kiderült: az így kibővített, megemelkedett összfelületű ingatlan semmilyen módon nem kaphat engedélyt a tűzoltóságtól, mivel a 24 órán át bentfekvő emberek miatt a legszigorúbb előírások vannak érvényben. Így nem volt mit tenni, mintsem harminc év után bezárni az intézményt, az épület egyébként az egyházközség tulajdonát képezi” – magyarázta.

Jelen pillanatban az épület átalakítása akkora költséget feltételezne, amely messze meghaladja az egyházközség lehetőségeit – szögezte le Margit nővér. Érzékeltette: akkora beavatkozásra lenne szükség, hogy helyette akár egy új, hasonló épületet is fel lehetne húzni.

Margit nővér kifejtette: keresik a lehetőséget az épület hasznosítására, a bentlakók helyzetét szerencsére sikerült rendezni. „Olyan lehetőségeket keresünk, tevékenységeket veszünk számba, amiknek megfelelne, így kellő engedélyeztetésben is részesülne az épület, mert kár ennyi év munkáját felhagyni. Tizenhét bentlakó volt legutóbb, egy idős, kilencven év fölötti néni a nyáron elhunyt, a többiek vagy a rokonokhoz kerültek, vagy a lemhényi és hidvégi otthonba. Így az ő helyzetük rendeződött, a 17 fős személyzetből sajnos el kellett bocsátanunk, miután megszűnt a tevékenység” – tette hozzá. Mint elmondta, a szolgáltatásra igény lenne, hiszen az emberekhez nem jutott el a bezárás híre, továbbra is keresik őket, hogy van-e lehetőség idős személyek fogadására.

A kézdiszentléleki otthon első betegét 1995 augusztusában vették fel. „Munkánk lényegét és célját abban látjuk, hogy egyedülálló, szegény és idős embereken segítsünk, nekik jó gondozást és ápolást biztosítsunk és testi szenvedésüket enyhítsük. Szeretetteljes egymásrafigyeléssel próbálunk a lakóknak biztonságot nyújtani s így házunk nagy családjába őket bekapcsolni. Amennyire lehetséges, figyelünk arra, hogy az idős és haldokló ember méltóságát védjük, és őt ebben az időben is szeretettel vegyük körül. Az otthon minden lakója érezze, hogy ő itt fontos, hogy el van fogadva és szeretjük. Szeretnénk minden lakónak segíteni, hogy a halált mint az Istenhez való hazatérést tudja elfogadni” – fogalmaztak korábban az otthont működtető mallersdorfi nővérek a ferencesnoverek.ro internetes oldalon.