Megemlékezés
Hiányát mindennap érezve, szeretetét, jóságát soha nem feledve emlékezünk drága szerettünkre,
ȘERBAN GIZELLÁRA
(szül. PAP), aki egy éve
távozott közülünk. Szép
emlékét szívünkben őrizzük.
Fájó szívű szerettei
4335880
Örök hiányát érezve,
kegyelettel emlékezünk
id. SZÁSZ DÉNESRE
halálának 2. évfordulóján.
Szerető családja
1120618
Kegyelettel emlékezünk a kovásznai GYÖRGY ANTALRA halálának 18. évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes.
Szerettei
21107
Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk FÁBIÁN ÉVÁRA
halálának 21. évfordulóján. Nyugodjon békében.
Szerettei
4335788
„Az élet csendesen megy tovább, de a fájdalom elkísér bennünket egy életen át.” Fájó szívvel emlékezünk
a lisznyói
id. BARABÁS KÁLMÁNRA
halálának ötödik
évfordulóján.
Emléke szívünkben örökké élni fog.
Szerettei
du.
Érezzük, közel vagy,
mégis olyan távol, mi tudjuk csak, hogy mennyire
hiányzol. Ahová elmentél, nincs visszaút, örök hosszú álom s végtelen az út.
Emléked csupán, mi itt
maradt nekünk, szívünkben őrizzük, és itt leszel velünk.
Fájó szívvel emlékezünk
TANKÓ ANDRÁSRA,
aki november 28-án két éve itt hagyott bennünket.
Nyugodjon békében.
Özvegye, Klára,
gyermekei, Melike, Endrike
és Szilike, unokái,
Timike és Dávidka
4335821
Jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájdalommal
emlékezünk a tizenkilenc
éve elhunyt édesapánkra,
a nagyajtai
VALÁDI MIHÁLYRA.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Családja
4335837
Fájdalommal emlékezünk MÓRÉ GYÖRGY LEVENTÉRE halálának negyedik évfordulóján. Nyugodjon békében.
Bánatos szülei
4335847
Ha emlegettek, köztetek
leszek, szeressétek egymást, ahogy szerettelek, ne sírjatok, én már nem szenvedek,
a fájdalom az, hogy nem
lehetek veletek.
Fájó szívvel emlékezünk
a nagyajtai születésű
id. SZABÓ ISTVÁNRA
halálának tizenharmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Özvegye, két fia,
menyei és unokái
4335864
Egy könnycsepp a
szemünkben Érted él, / Egy gyertya az asztalon Érted ég. / Egy fénykép, mely őrzi emlékedet, / S egy út, mely elvitte az életed. / A bánat, a fájdalom örökre megmarad, / Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.
Fájó szívvel emlékezünk
drága édesapánkra,
id. FÉSÜS ISTVÁNRA
halálának első évfordulóján.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
4335868
Egy hideg őszi novemberi
napon életed véget ért,
bánatot hagyva ránk, örökre elmentél. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk senki el nem
vehet. Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak próbálunk élni nélküled.
Emléked él, és élni fog,
míg a szívünk dobog.
Fájó szívvel emlékezünk
ÁBRAHÁM MARGITRA
halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335871
