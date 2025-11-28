Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Megemlékezés

Hiányát mindennap érezve, szeretetét, jóságát soha nem feledve emlékezünk drága szerettünkre, 
ȘERBAN GIZELLÁRA 
(szül. PAP), aki egy éve 
távozott közülünk. Szép 
emlékét szívünkben őrizzük.
Fájó szívű szerettei
Örök hiányát érezve, 
kegyelettel emlékezünk 
id. SZÁSZ DÉNESRE 
halálának 2. évfordulóján.
Szerető családja
Kegyelettel emlékezünk a kovásznai GYÖRGY ANTALRA halálának 18. évfordulóján. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes.
Szerettei
Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk FÁBIÁN ÉVÁRA 
halálának 21. évfordulóján. Nyugodjon békében.
Szerettei
„Az élet csendesen megy tovább, de a fájdalom elkísér bennünket egy életen át.” Fájó szívvel emlékezünk 
a lisznyói 
id. BARABÁS KÁLMÁNRA 
halálának ötödik 
évfordulóján. 
Emléke szívünkben örökké élni fog.
Szerettei
Érezzük, közel vagy, 
mégis olyan távol, mi tudjuk csak, hogy mennyire 
hiányzol. Ahová elmentél, nincs visszaút, örök hosszú álom s végtelen az út. 
Emléked csupán, mi itt 
maradt nekünk, szívünkben őrizzük, és itt leszel velünk. 
Fájó szívvel emlékezünk 
TANKÓ ANDRÁSRA, 
aki november 28-án két éve itt hagyott bennünket. 
Nyugodjon békében.
Özvegye, Klára, 
gyermekei, Melike, Endrike 
és Szilike, unokái,
Timike és Dávidka
Jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájdalommal 
emlékezünk a tizenkilenc 
éve elhunyt édesapánkra, 
a nagyajtai 
VALÁDI MIHÁLYRA. 
Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
Családja
Fájdalommal emlékezünk MÓRÉ GYÖRGY LEVENTÉRE halálának negyedik évfordulóján. Nyugodjon békében.
Bánatos szülei
Ha emlegettek, köztetek 
leszek, szeressétek egymást, ahogy szerettelek, ne sírjatok, én már nem szenvedek, 
a fájdalom az, hogy nem 
lehetek veletek. 
Fájó szívvel emlékezünk 
a nagyajtai születésű 
id. SZABÓ ISTVÁNRA 
halálának tizenharmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Özvegye, két fia, 
menyei és unokái
Egy könnycsepp a 
szemünkben Érted él, / Egy gyertya az asztalon Érted ég. / Egy fénykép, mely őrzi emlékedet, / S egy út, mely elvitte az életed. / A bánat, a fájdalom örökre megmarad, / Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. 
Fájó szívvel emlékezünk 
drága édesapánkra, 
id. FÉSÜS ISTVÁNRA 
halálának első évfordulóján. 
Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
Szerettei
Egy hideg őszi novemberi 
napon életed véget ért, 
bánatot hagyva ránk, örökre elmentél. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, 
amit tőlünk senki el nem 
vehet. Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak próbálunk élni nélküled. 
Emléked él, és élni fog, 
míg a szívünk dobog. 
Fájó szívvel emlékezünk 
ÁBRAHÁM MARGITRA 
halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
