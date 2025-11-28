Megemlékezés

Hiányát mindennap érezve, szeretetét, jóságát soha nem feledve emlékezünk drága szerettünkre,

ȘERBAN GIZELLÁRA

(szül. PAP), aki egy éve

távozott közülünk. Szép

emlékét szívünkben őrizzük.

Fájó szívű szerettei

Örök hiányát érezve,

kegyelettel emlékezünk

id. SZÁSZ DÉNESRE

halálának 2. évfordulóján.

Szerető családja

Kegyelettel emlékezünk a kovásznai GYÖRGY ANTALRA halálának 18. évfordulóján. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes.

Szerettei

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk FÁBIÁN ÉVÁRA

halálának 21. évfordulóján. Nyugodjon békében.

Szerettei

„Az élet csendesen megy tovább, de a fájdalom elkísér bennünket egy életen át.” Fájó szívvel emlékezünk

a lisznyói

id. BARABÁS KÁLMÁNRA

halálának ötödik

évfordulóján.

Emléke szívünkben örökké élni fog.

Szerettei

Érezzük, közel vagy,

mégis olyan távol, mi tudjuk csak, hogy mennyire

hiányzol. Ahová elmentél, nincs visszaút, örök hosszú álom s végtelen az út.

Emléked csupán, mi itt

maradt nekünk, szívünkben őrizzük, és itt leszel velünk.

Fájó szívvel emlékezünk

TANKÓ ANDRÁSRA,

aki november 28-án két éve itt hagyott bennünket.

Nyugodjon békében.

Özvegye, Klára,

gyermekei, Melike, Endrike

és Szilike, unokái,

Timike és Dávidka

Jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájdalommal

emlékezünk a tizenkilenc

éve elhunyt édesapánkra,

a nagyajtai

VALÁDI MIHÁLYRA.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Családja

Fájdalommal emlékezünk MÓRÉ GYÖRGY LEVENTÉRE halálának negyedik évfordulóján. Nyugodjon békében.

Bánatos szülei

Ha emlegettek, köztetek

leszek, szeressétek egymást, ahogy szerettelek, ne sírjatok, én már nem szenvedek,

a fájdalom az, hogy nem

lehetek veletek.

Fájó szívvel emlékezünk

a nagyajtai születésű

id. SZABÓ ISTVÁNRA

halálának tizenharmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, két fia,

menyei és unokái

Egy könnycsepp a

szemünkben Érted él, / Egy gyertya az asztalon Érted ég. / Egy fénykép, mely őrzi emlékedet, / S egy út, mely elvitte az életed. / A bánat, a fájdalom örökre megmarad, / Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.

Fájó szívvel emlékezünk

drága édesapánkra,

id. FÉSÜS ISTVÁNRA

halálának első évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

Egy hideg őszi novemberi

napon életed véget ért,

bánatot hagyva ránk, örökre elmentél. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,

amit tőlünk senki el nem

vehet. Hiányodat feldolgozni nem lehet, csak próbálunk élni nélküled.

Emléked él, és élni fog,

míg a szívünk dobog.

Fájó szívvel emlékezünk

ÁBRAHÁM MARGITRA

halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

