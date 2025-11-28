Pontosításokkal szolgált és a telekkönyvi kivonatok igénylésével kapcsolatos újdonságokat ismertette legutóbbi sajtótájékoztatóján Ráduly István, Kovászna megye prefektusa. Elmondta, milyen esetben kérhető ingyenesen a kivonat, hogyan működik az új online igénylési rendszer, illetve melyek azok az esetek, amikor az igénylés továbbra is díjköteles.

A prefektus felhívta a figyelmet, hogy valóban változott, lazult valamelyest a jogszabályi keret, ám a telekkönyvi kivonat ingyenes igénylése csak a saját tulajdonú ingatlanra vonatkozik, az idegeneknek kiadott tájékoztató jellegű kivonatokért, az ingatlannyil­vántartás-történet másolatáért továbbra is fizetni kell.

A saját tulajdonú ingatlanra vonatkozó kivonatot személyesen lehet kérni a megyei telekkönyvi hivatal sepsiszentgyörgyi és bodzafordulói, illetve kézdivásárhelyi irodáiban. Emellett az elmúlt hetekben élesítették az online igénylési rendszert is, melynek kapcsán Ráduly István arra hívta fel a figyelmet, hogy az Országos Kataszteri Hivatal (ANCPI) honlapjára lépjünk be és ne valamilyen közvetítő cég szolgáltatását vegyük igénybe, mert azért biztosan fizetni kell.

A prefektus elmondta, online kivonatot több módszerrel lehet igényelni. Ezek egyike, hogy felhasználói fiókot hozunk létre a My Eterra platformon. A módszer hátránya, hogy az első felhasználáskor fel kell keresni személyesen a kataszteri hivatalt azonosítás végett, illetve hogy engedélyezzük személyi számunk (CNP) rögzítését. Ha ezek megtörténtek, saját tulajdonunkról bármikor ingyenesen kérhetünk telekkönyvi és/vagy helyrajzi kivonatot, amelyet a honlap erre a célra szolgáló felületén kapunk meg – részletezte a prefektus.

A másik módszer, hogy felhasználói fiókot hozunk létre a Románia digitalizásáért felelős hatóság (ADR) által kifejlesztett, ROeID platformon, amelyen több más közintézmény szolgáltatása is elérhető. Ehhez mindenképpen szükség van egy okostelefonra és kéznél kell lennie a személyi igazolványnak is. A banki internetes műveletekhez szükséges bejelentkezéshez hasonló folyamat hitelesítése 24–72 órát vehet igénybe. Innen az Országos Kataszteri Hivatalt (ANCPI) választva a program átvisz a My Eterra alkalmazásra, amelyen a fenti módon igényelhető a telekkönyvi kivonat. A módszer kissé hosszadalmasabb, viszont azzal az előnnyel jár, hogy ha a telekkönyvben az elmúlt 10–15 évben volt valamilyen mozgás (kivonat, címbeírás, adásvétel stb.) és ebből az alkalomból rögzítették az igénylő személyi számát, akkor nem kell felkeresni a kataszteri hivatalt, mint az első módszer esetében. Ellenben ha nem történt mozgás az utóbbi bő évtizedben, akkor első alkalommal a földhivatalban személyesen engedélyezni kell a személyi szám összekapcsolását a telekkönyvi dokumentumokkal. Ráduly István hozzátette: ha ezeken a lépéseken túljutunk, a továbbiakban a rendszer ingyenesen rendelkezésre áll, de csak a tulajdonunkban lévő ingatlanok esetében.

Tájékozódási, információs céllal továbbra is hozzá lehet férni a mások által birtokolt ingatlanok telekkönyvi kivonatához is, de ez online 20, a hivatalban igényelve 25 lejbe kerül. Továbbra sem ingyenes az ingatlan-nyilvántartás történeti másolata (istoric carte funciară), ami ingatlanonként 25 lejért igényelhető. Lényeges ugyanakkor, hogy a kapcsolódó igazoló dokumentumok másolatát csak olyanoknak bocsátják ki, akik hitelt érdemlően bizonyítani tudják, hogy közük van a tulajdonhoz. Idegenek csak a telekkönyv másolatát igényelhetik, az említett dokumentumok nélkül. Ez az ügylet is lebonyolítható elektronikus módon, csak minden dokumentumot (beleértve a díj kifizetését igazoló bizonylatot) előre el kell juttatni a kataszteri hivatalba.