Egyre népszerűbb a Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi Kara által szervezett SapiSentia vetélkedő, a kedden tartott hatodik versenyre tizenkét háromszéki csapat jelentkezett. Az első három helyezett csapat, azaz kilenc diák tízes átlagú bejutási lehetőséget nyert a Sapientia helyi kara agrármérnöki, erdőmérnöki, valamint sport és edzőképző szakára.

Az idei verseny központi témája a jóllét (wellbeing), ez azt jelenti, hogy testileg, lelkileg és társadalmilag is jól vagyunk. Ennek a témának a körbejárása céljából a szervezők olyan feladatokat állítottak össze, amelyek a természet, a táplálkozás és a mozgás egymást erősítő rendszerére összpontosítanak, ezzel azt kívánták elérni, hogy a diákok felismerjék, hogyan tud az erdő, a mezőgazdaság és a sport egymással összekapcsolódó rendszere fenntartható, egészséges közösségi ökoszisztémát teremteni, és ez milyen módon járul hozzá a jóllét létrejöttéhez.

A vetélkedő első részében a csapatoknak be kellett mutatniuk egy előre elkészített, megvalósítható tervet a versenykiírás szempontjainak megfelelően, felhasználva az adott támpontokat: erdők, zöld területek, fenntartható mezőgazdálkodás és sport a természetben. A lényeg a megvalósíthatóság volt, hogy olyan terv szülessen, amiből a város lakói nyerhetnek, közösségi jó élményt nyújt és a testi-lelki egészséget támogatja – hangsúlyozta Biró Enikő egyetemi oktató, a verseny fő szervezője. Az ötletek között szerepelt egy Olt menti park létrehozása lélekpihenővel, terápiás tanösvénnyel, elkészült egy akadálypálya terve, volt csapat, amelyik csendösvényt tervezett gyermekek számára, egy csapat pedig családi telken képzeli el közösségi tevékenységek szervezését zöldségpedagógiával.

A diákoknak a vetélkedő második részében előre megadott könyvészet alapján kellett válaszolniuk biológia, kémia és földrajz területén összeállított kérdésekre, a harmadik próba egy angol nyelvű reklámszöveg összeállítása volt, amelynek témája az erdőfürdő, az erdőben való felüdülés.

A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium, a Mikes Kelemen Elméleti Líceum, a Puskás Tivadar Szakközépiskola, a Református Kollégium, a kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképző, az Apor Péter Szakközépiskola és a baróti Baróti Szabó Dávid Líceum csapatai sok jó ötlettel érkeztek a vetélkedőre, szerették, hogy nem szokványos tantárgy­versenyről van szó, jó volt látni, ahogy együtt dolgoztak a csapattagok – emelte ki Biró Enikő.

Az egyetemi oktatókból álló zsűri döntése alapján első díjas a Bod Péter Tanítóképző Mezőmozgatók csapata, a második legnagyobb pontszámot a Református Kollégium Biódokik nevű csapata érte el, harmadik helyen a Mikes Kelemen Elméleti Líceum SzépÉszek csapata végzett. Az oklevélen kívül minden résztvevő kapott egy kis ajándékot, az első három csapat kilenc diákja pedig kiérdemelte a bejutási lehetőséget 10-es átlaggal a Sapientia sepsiszentgyörgyi szakaira.