Kitiltják a kvadokat Sepsiszentgyörgyről

Sok a panasz, nagyon rosszak a tapasztalatok, ezért Sepsiszentgyörgy önkormányzata úgy döntött, hogy a város egész területéről kitiltja az ATV vagy kvad (quad) néven ismert négykerék-meghajtású terepjáró alkalmatosságokat. A vonatkozó határozatot vita nélkül, egyhangúlag fogadta el tegnapi soros ülésén a városi tanács.

A tiltás nem csupán az utcákra vonatkozik, hanem a mezei utakra és az erdőre is – szögezte le a tervezetet előterjesztő Tóth-Birtan Csaba, aki az indoklásban azt is elmondta, hogy az Olt-menti bicikliúton is többször randalíroztak a négykerekű járgányokat szórakozásra használók, ráhordták a sarat és a kerítést is megrongálták. Mivel nagyon zajosak, zavarják az embereket és az állatokat is – sorolta. A tiltást a városrendészeti szabályzatba foglalták bele, és bírságot is tartalmaz: ezertől 2500 lejig terjedő összeggel sújthatók a tilosban járók.

Vannak azonban, akik kivételt képeznek: a sürgősségi szolgálatok – rendőrség, csendőrség, tűzoltóság, mentők, hegyimentők –, a hatóságok munkáját segítő önkéntes civil szervezetek tagjai továbbra is közlekedhetnek kvadokkal.

Antal Árpád polgármester a határozatról elmondta: az önkormányzat célja nem a büntetés, hanem a város és az erdő csendjének a megvédése.