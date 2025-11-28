Fő a megbízhatóság!

Örömmel értesülhettünk Ilie Bolojan kormányfőtől, hogy az Európai Bizottságtól (EB) nagyon fontos jelzést kaptunk arról, hogy a kormány az utolsó hónapokban hozott intézkedései igenis, helyesek voltak. A gazdaságért felelős európai biztos, Valdis Dombrovskis azt közölte, hogy a nyári pénzügyi lépések következtében Romániában a helyzet javult, és az EB nem fogja javasolni az európai alapok felfüggesztését.

Aztán Dombrovskis úr azt is látja, hogy micsoda tervei vannak a kormánynak a költségvetési hiány csökkentésére, mert megígértük – mint mondta Bolojan –, hogy „továbbra is komolyan, felelősségteljesen a közpénzek (és gondolom, a pénz mammon istene) iránti tisztelettel fogunk dolgozni”. Ismét bebizonyosodott, hogy az irány, amerre megyünk, jó. Az utolsó hónapokban nehéz, de szükséges intézkedéseket foganatosítottunk – mondta. És ennek megvan az eredménye: Románia visszanyerte megbízhatóságát, és ezt az utat kell folytatni.

Persze, a mindig hőbörgők még élcelődnek is azon, hogy e sikereket az ő káruk árán aratják Brüsszelben. Aztán nem lehet tudni, hogy a nagy tervekből mi valósul meg, de a siker érdekében felviszik az adókat, illetékeket, és ahhoz nem is kell semmiféle reform. A miniszterelnök szerint azért kell azokat emelni, mert mostanig a központi költségvetésből a helyi hatóságoknak nagy összegeket adtak mindenféle programokra (utakra, iskolákra, kórházaknak, tömbházak szigetelésére és így tovább). Mivel elfogyott a költségvetési pénz, az önkormányzatok ne mind pocsékoljanak, hanem fizessék az önrészt! Bár azt is hallani, hogy a megemelt adók, illetékek az államkasszába folynak, de nem kell búsulni, mert azokból esetleg még vissza is juttathatnak a helyi tanácsoknak.

Bolojan ígéretet tett arra, hogy a veszteséges állami vállalatoknál nagytakarításba kezdenek. Gondolom, hogy az alkalmazottak, mert a takarítónőket elsőnek seprik ki. A protekciósokat ki kell rúgni, mondják sokan, de akkor vajon maradnak-e elegen?

Van 1270 helyi és 230 központi közigazgatási felügyelet alá tartozó állami vállalat, amiből 83 rendkívül ráfizetéses. A legnagyobb veszteséget az állami vasúti társaság (CFR-áruszállítás), a craiovai és bukaresti távfűtés-szolgáltató, a bukaresti metró, a zsil-völgyi energetikai komplexum cégei és az Unifarm produkálják.

Ezek a vállalatok pedig termelnek. No, nem hasznot, hanem veszteséget. Adjon nekik pénzt az állam, ahogy szokta, hogy megfizethessék hatalmas tartozásukat az államnak, és akkor minden rendben lesz. Az állam egyik zsebéből kiveszi, a másikba meg beteszi a pénzt, ami nincs.

Ezek az állami cégek biztosan azért veszteségesek, mert nem rendes áron számolják a szolgáltatásaikat. Tehát vegyük igénybe mi is azokat, mert azok biztosan olcsóbbak, mint amennyibe kerülnek a cégnek. Ezért legjobb lesz, ha vonattal utazgatunk lehetőleg Bukaresbe, és ott például metrózunk. Sőt, legjobb, ha oda költözünk, mert ott a lakosok nem fizetik ki teljes egészében a fűtésük költségeit, ahogy Craiován sem. Ráadásul a fővárosban a fizetések is sokkal jobbak, mint vidéken. Bár a bukaresti hőszolgáltatónak alig nőtt a vesztesége 2023-tól, amikor 187 millió lej volt, 2024-ben alig 208 millió lejen felülre. A Metrorexnek a tavaly 181 millió lej vesztesége volt, igazgatójának meg majdnem 3000 eurós nettó a fizetése. És le akarják váltani az ilyen igazgatókat, újra akarják szervezni a veszteséges vállalatokat? Az ilyenekhez a magáncégek tulajdonosait, vezetőit tapasztalatcserére kellene küldeni, hadd tanulják meg, hogy a veszteségből miként tudnak maguknak hasznot kovácsolni.

Vegyük igénybe az Unifarm szolgáltatásait is (amelyik gyógyszerekkel, orvosi felszerelésekkel, szérumokkal való ellátással foglakozik). Így hasznunk lesz annak kárából. Ez 2024-ben 2023-hoz képest meghatszorozta veszteségét. Az igazgatójának havi körülbelül 20 000 lejes nettó fizetése van.

Eldöntötték, hogy a veszteséges állami vállatokat felszámolják vagy átszervezik. De az országos jelentőségűeket nem lehet megszüntetni. (Mert például a kormányzó pártok érdekeltségébe tartoznak.) A veszteségeket viszont lehet csökkenteni, például úgy, hogy egy nagy veszteséget termelő céget felosztanak háromra, és akkor már mindegyik csak egyharmadnyi veszteséget termel.

Ilie Bolojan kormányfő. Fotó: gov.ro