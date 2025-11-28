Számunkra rendkívül fontos a tűzszünet elérése – hangsúlyozta a tárcavezető. Pontosította, hogy minden diplomáciai erőfeszítés jelenleg a békefolyamat biztosítására irányul. Igen, az ukrán fél érdekelt a legmagasabb szintű kapcsolatokban, Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök találkozójában, mert vannak rendkívül érzékeny kérdések, amelyeket csak vezetői szinten lehet megvitatni – magyarázta.

Roman Kosztenko, az ukrán parlament nemzetbiztonsági, védelmi és hírszerzési bizottságának titkára, az ellenzéki Hang párt frakciójának képviselője úgy vélekedett, hogy idén már semmiféle előrelépésre nem lehet számítani az amerikai béketervről folytatott tárgyalásokon. „Ukrajna kivonulása a Donyec-medencéből és az, hogy államunk ne lépjen be a NATO-ba, Oroszország kulcsfontosságú követelései voltak. A 28 pontból legfeljebb 10 kiemelten fontos, és talán egy kezünkön meg lehet számolni azokat, amelyek Putyin számára alapvetőek. Annál is inkább, mivel az oroszok több frontszakaszon kezdeményező pozícióban érzik magukat. Ezért biztosan nem tervezik, hogy csapataik megállnak – fejtette ki a képviselő.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Donald Trump amerikai elnöknek és feleségének, Melania Trumpnak, valamint az egész amerikai népnek küldött hálaadás napi üzenetében csütörtökön reményét fejezte ki, hogy Ukrajna és az Egyesült Államok diplomáciai erőfeszítéseinek közös eredménye a méltányos béke és a garantált biztonság lesz, és ezek fő célja az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború megállítása.

Zelenszkij „szinte háláját” fejezte ki az Egyesült Államoknak minden támogatásért, amely „oly sok életet mentett meg Ukrajnában, és nap mint nap segít bennünket függetlenségünk védelmében. Rendkívül örülünk, hogy kapcsolataink konstruktívak, és a diplomácia további pozitív fejlődését várjuk, hogy végre és mindörökre véget vessünk Oroszország háborújának népünk ellen. Őszintén reméljük, hogy a méltányos béke és a garantált biztonság közös eredményünk lesz!” – hangsúlyozta üzenetében az ukrán elnök.