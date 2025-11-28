Ingyenes áram egyházi intézményeknek

Vizsgálatot rendelt el Bogdan Ivan energiaügyi miniszter tegnap a Hidroelectrica vállalatnál, miután a Recorder tényfeltáró portálon megjelent, hogy 20 cégnek és egyházi intézménynek biztosítottak áramot kiállított számla nélkül.

Ivan elfogadhatatlannak nevezte, hogy még mindig vannak ügyeskedők, akik csúfot űznek az állami vállalatokból, és ingyen jutnak áramhoz, miközben európai viszonylatban Romániában a legnagyobbak az energiaszámlák. Hozzátette: a villamosenergia stratégiai erőforrás a román állam számára, „nem pedig privilegizáltaknak és ismerősöknek járó bónusz”. A miniszer hangsúlyozta, hogy a vétkeseket bíróság elé fogják állítani, függetlenül attól, hogy kikről van szó.