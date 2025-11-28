Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Ingyenes áram egyházi intézményeknek

2025. november 28., péntek, Belföld

Vizsgálatot rendelt el Bogdan Ivan energiaügyi miniszter tegnap a Hidroelectrica vállalatnál, miután a Recorder tényfeltáró portálon megjelent, hogy 20 cégnek és egyházi intézménynek biztosítottak áramot kiállított számla nélkül.

  A Vaskapu vízerőmű. Egyeseknek ingyen is jut áram. Fotó: Facebook / Hidroelectrica
    A Vaskapu vízerőmű. Egyeseknek ingyen is jut áram. Fotó: Facebook / Hidroelectrica

Ivan elfogadhatatlannak nevezte, hogy még mindig vannak ügyeskedők, akik csúfot űznek az állami vállalatokból, és ingyen jutnak áramhoz, miközben európai viszonylatban Romániában a legnagyobbak az energiaszámlák. Hozzátette: a villamosenergia stratégiai erőforrás a román állam számára, „nem pedig privilegizáltaknak és ismerősöknek járó bónusz”. A miniszer hangsúlyozta, hogy a vétkeseket bíróság elé fogják állítani, függetlenül attól, hogy kikről van szó.

