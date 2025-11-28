Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Csökkent a költségvetési hiány

2025. november 28., péntek, Belföld

A tavaly októberi 6,2 százalékról idén októberben 5,7-re csökkent a GDP-arányos költségvetési hiány – közölte tegnapi sajtótájékoztatóján a pénzügyminiszter.

  • Alexandru Nazare pénzügyminiszter. Fotó: Facebook / Alexandru Nazare
Alexandru Nazare szerint a költségvetési hiány csökkenése alátámasztja azt a becslést, hogy az idei év 8,4 százalékos hiánnyal zárul, és azt mutatja, hogy a nyáron elfogadott intézkedések hatékonyak voltak. Az októberben beszedett áfa 13,6 milliárd lej volt, ami a legmagasabb szint 2025-ben, 2,4 milliárd lejjel több, mint tavaly októberben, és 1,4 milliárd lejjel több, mint idén szeptemberben. Ugyanakkor a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest 629 millió lejjel, októberben pedig tavaly októberhez képest további 562 millió lejjel csökkentek a személyi kiadások, ami összesen 1,1 milliárd lejes megtakarítást jelent. Beszámolt arról is, hogy októberben 716 millió lejjel csökkentek a dologi kiadások, miközben a felhasznált uniós források összege 25 százalékkal, közel 10 milliárd euróra nőtt. Hozzátette: a közvélekedéssel ellentétben a beruházások nem csökkentek, hanem 8,6 százalékkal nőttek a múlt év azonos időszakához képest.

