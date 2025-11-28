Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Autópályán Foksányig

2025. november 28., péntek, Belföld

Átadták a forgalomnak az A7-es, moldvai autópálya Pietroasele és Buzău városa közötti, 14 kilométeres szakaszát tegnap, és ezzel Bukaresttől Foksányig, összesen 200 kilométeren lehet autópályán közlekedni – jelentette be a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR).

  • Az A7-es autópálya jövőben eléri Iași megyét. Fotó: Facebook / Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere
Cristian Pistol vezérigazgató kiemelte, hogy ez az első autópálya-összeköttetés Románia két történelmi régiója (Havasalföld és Moldva) között. A tegnap átadott szakasz áfa nélkül 1,093 milliárd lejbe került, a pénz nagyrészt a helyreállítási alapból (PNRR) jött. Az A7-es építése gyors ütemben folytatódik, év végéig további 49 kilométer átadását tervezik (Adjudig), jövő évben pedig egészen a Iași megyei Pașcani-ig befejezik; onnan a SAFE programmal építik tovább az ukrán határon fekvő Szeretvásárig.

