Autópályán Foksányig

A végig a mérkőzés alatt az eredmény után futó Sepsi-SIC a milánói találkozót követően a visszavágón sem talált fogást a GEAS Basket csapatán, így 78–43 arányban kikapott a női kosárlabda Európa-kupa csoportkörének utolsó, hatodik fordulójában. A zöld-fehér mezes lányok a negyedik helyen zárták kvartettjüket, míg az olasz alakulat a második lett. Zoran Mikeš tanítványai vasárnap 16 órától ismét tétmeccset játszanak a Szabó Kati Sportcsarnokban, ám ezúttal a Nemzeti Ligában, ellenfelük a Bukaresti Sportul Studențesc lesz.