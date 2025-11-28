A végig a mérkőzés alatt az eredmény után futó Sepsi-SIC a milánói találkozót követően a visszavágón sem talált fogást a GEAS Basket csapatán, így 78–43 arányban kikapott a női kosárlabda Európa-kupa csoportkörének utolsó, hatodik fordulójában. A zöld-fehér mezes lányok a negyedik helyen zárták kvartettjüket, míg az olasz alakulat a második lett. Zoran Mikeš tanítványai vasárnap 16 órától ismét tétmeccset játszanak a Szabó Kati Sportcsarnokban, ám ezúttal a Nemzeti Ligában, ellenfelük a Bukaresti Sportul Studențesc lesz.

A házigazda Sepsi-SIC center nélkül vágott bele utolsó csoportmérkőzésébe, amelyet a vendég GEAS Basket egy 11–2-es rohammal indított. Lassan érkezett meg a meccsbe a zöld-fehér mezes alakulat, amely az első negyedben tehetetlenül rohant olasz ellenfele után. Tízpercnyi játékot követően 8–18 volt az állás, és a folytatás sem ígért semmi jót. A második szakaszban a szentgyörgyi lányok valamelyest kiegyenlítették a küzdelmet, viszont a milánóiak nem adták ki a kezükből az irányítást, így végig 10 pont körül mozgott az előnyük (14–26). A nagyszünetig mindkét oldalon született még két-két kosár, és 17–31-nél ért véget az első félidő.

Az öltözőből egy határozottabb olasz csapat jött ki, amely a 24. percben már 20 ponttal vezetett (19–39). A 27. percben jegyezhettük fel az első triplánkat, majd a negyed végére 29 pontra nőtt a hátrányunk (27–56). Az utolsó játékrészben sem lazítottak a vendégek, azonban lányaink is odatették magukat, ezáltal ismét kiegyensúlyozottabbá vált a küzdelem. A vége 78–43 lett a GEAS együttesének, a Sepsi-SIC pedig súlyos verséggel búcsúzott az Európa-kupá­tól. A 26 százalékos dobóteljesítménnyel előrukkoló háromszékiek legjobbja a 16 pontot szerző és 9 lepattanót jegyző Mérész volt, a túloldalon a 16 pontot szóró Roumy bizonyult a legeredményesebb játékosnak.

Női kosárlabda Európa-kupa, 6. forduló: Sepsi-SIC–GEAS Basket 43–78 (8–18, 9–13, 10–25, 16–22).

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok, mintegy 250 néző. Vezette: Kiriakosz Christou (ciprusi), Milan Sibinovic (szerb), Luka Brekalo (bosnyák). Sepsi–SIC: Gereben 8, Davis 3/3, Mikeš, Szabó 7/3, Mérész 16/3 – Holló, Haranguș, Armanu 3/3, Cătinean 4, Ghiță 2. Vezetőedző: Zoran Mikeš. GEAS Basket: Moore 9/3, Scott 8, Roumy 16/12, Attura 12/6, Cornelie-Sigmundova 12/6 – Conti 4, Kacerik 2, Trucco 2, Ostani 4/3, Cancelli 9. Vezetőedző: Cinzia Zanotti.

A D-csoport végeredménye: 1. Kangoeroes Basket Mechelen (5 győzelem/1 vereség) 11 pont, 2. GEAS Basket (3/3) 9, 3. KSC Szekszárd (3/3) 9, 4. Sepsi-SIC (1/5) 7.