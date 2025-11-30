A Kézdivásárhelyi SE szombaton végig uralt mérkőzésen 3–0-ra diadalmaskodott a vendég Sepsi OSK II. felett a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 15. fordulójában. A táblázatban második céhes városi csapat idénybeli tizedik győzelmével egy pontra csökkentette hátrányát az éllovas Sporting Liești mögött.

A Sinkovits Stadionban a vendégek előtt adódott az első helyzet, Vlad Truța takarásból leadott löketét Csíki Szabolcs védte. Ezt követően a házigazdák magukhoz ragadták a kezdeményezést és beszorították ellenfelüket, amely csak elvétve lépte át a félpályát. A kézdivásárhelyi együttes a 9. percben vezetést szerezhetett volna, azonban Varga Norbert próbálkozása a keresztlécen csattant. Liviu Negoiță legénysége végül a 20. percben került előnybe, ekkor Raul Drugă szögletéből Iulian Nechita közelről fejelt a hálóba (1–0). Nem sokkal később a csatár szabadrúgásból is betalált, a 23. percben 17 méterről tekert védhetetlenül a jobb felsőbe (2–0). A folytatásban is a kék-fehér mezesek veszélyeztettek, ezúttal Varga Norbert tört kapura, ellenben Gedő Hunor bravúrral hárított.

A második félidőt is jól kezdő céhes városi alakulat gyorsan lezárta a találkozót, az 50. percben Drugă előkészítése után Barta Norbert a sepsiszentgyörgyi kapus mellett a hosszú sarokba továbbított (3–0). Kisvártatva Nechita ismét eredményes volt, viszont a játékvezető les miatt nem adta meg a találatot. A Nagy Sándor irányította labdarúgók támadásaiból hiányzott az átütő erő, miközben a felső-háromszéki gárda még kialakított néhány lehetőséget. Barta lövésénél mentett a megyeszékhelyi hálóőr, aki a hajrában Nechita kísérletét is kiütötte, míg Drugă távolról kevéssel célt tévesztett. A végig fölényben futballozó Kézdivásárhelyi SE megérdemelt győzelmet aratott, így továbbra is őrzi második helyét a táblázatban, ráadásul már csak egy pont a hátránya a listavezető mögött.

Labdarúgás, 3. Liga, alapszakasz, 2. csoport, 15. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Sepsi OSK II. 3–0 (2–0).

Kézdivásárhely, Sinkovits Stadion. Vezette: Alexandru Nicolae Şuvar (Nagyszeben). KSE: Csíki – Rusu, Varga M., Burlacu (Cîrstian, 80.), Gajdó, Drugă (Budău, 76), Fábián (Dobos, 66.), Barta (Bandi, 76.), Plăiașu, Varga N. (Fülöp, 66.), Nechita. Edző: Liviu Negoiță. Sepsi OSK II.: Gedő – Leczki, Vereguț, Păcurar, Fekete (Bena, 46.), S. Matei, Păcuraru (Kolcza, 46.), Nistor, Gyulai (Ambrus, 56.), Truța (Endrődi, 73.), Kocsis (Ureche, 56.). Edző: Nagy Sándor. Gólszerzők: Nechita (20., 23.), Barta (50.). Sárga lap: Fábián (36.), Varga N. (49.), Plăiașu (67.), Bandi (77.), illetve Leczki (48.).

További eredmények, 15. forduló: Galaci Oțelul II.–CS Victoria Traian 1–6, FC Unirea Brăila–CS Blejoi 2–4, Petrolul Ploiești II.–CSM Râmnicu Sărat 6–1, CS Păulești–CSO Plopeni 1–1, Unirea Braniștea–Sporting Liești 1–0.

A táblázat:

1. Lieşti 11 1 3 40–21 34

2. Kézdivásárhely 10 3 2 34–12 33

3. Păuleşti 9 3 3 31–11 30

4. Blejoi 8 2 5 36–21 26

5. Braniştea* 8 2 5 37–28 23

6. Sepsi OSK II. 7 2 6 30–24 23

7. Plopeni 7 2 6 22–22 23

8. Traian 7 1 7 27–33 22

9. Petrolul II. 6 0 9 31–28 18

10. Brăila 3 2 10 21–42 11

11. Oţelul II. 2 2 11 15–53 8

12. Râmnicu Sărat 2 0 13 20–49 6

* három büntetőpont levonva

A 16. forduló programja: * december 5., péntek: Sepsi OSK II.–Petrolul Ploiești II. (14 óra), CSM Râmnicu Sărat–FC Unirea Brăila (14 óra), CS Blejoi–Galaci Oțelul II. (14 óra) * december 6., szombat: CSO Plopeni–Unirea Braniștea (14 óra), CS Victoria Traian–CS Păulești (14 óra) * december 7., vasárnap: Sporting Liești–Kézdivásárhelyi SE (14 óra).