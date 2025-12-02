Színház TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi társulat ma 19 órától a színház nagytermében bemutatja legújabb, Kommuna – székely öko-románc című előadását, melyet Radu Afrim írt és rendezett. További előadások: december 4-én, 5-én, 27-én és 28-án. Színpadra épített nézőtér; jegyek a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon vásárolhatók. Érdeklődni a 0267 312 104, valamint a 0728 083 336-os telefonszámon.

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi társulat ma 18 órától, december 3-án, szerdán 10 és 12 órától Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című előadását játssza a Vigadó nagyteremében. Rendező: Nagy Norbert. Jegyek az intime.hu oldalon vagy a Vigadó jegypénztárában vásárolhatók. Információk és helyfoglalás a 0730 600 279-es telefonon. December 7-én, vasárnap a Vigadó nagytermében a Kosztolányi Dezső regénye alapján készült Édes Anna című darabot játssza a társulat.

Zene

OPERETT. Zerkovitz Béla Csókos asszony című operettjét adja elő az Operettissimo Kántor Melinda rendezésében december 5-én, pénteken 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Belépők az Andrei Mureșanu Színház jegypénztárában vásárolhatók kedden, szerdán és csütörtökön 16 órától 17.30-ig. * A nagy érdeklődésre való tekintettel a Csárdáskirálynő és a többiek című operettgálát december 19-én két alkalommal, 17 és 19 órától is játsszák a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében a budapesti operettszínház művészei, Oszvald Marika, Peller Károly és Szendi Szilvi. A 17 órai elő­adásra még lehet belépőt vásárolni az Andrei Mureșanu Színház jegypénztárában kedden, szerdán és csütörtökön 16 órától 17.30-ig.

KARÁCSONYI KONCERTEK. December 14-én, vasárnap 19 órától különleges ünnepi koncertre várja az érdeklődőket a Classical Singers Énekegyüttes a sepsiszentgyörgyi unitárius templomban. Belépő (50 lej) a városi jegyirodában vagy a koncert előtt a helyszínen váltható. * December 19-én, pénteken 19 órától a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban Johann Sebastian Bach Karácsonyi oratóriumát hallhatja a nagyérdemű. A Brassói Filharmónia zenekara, a Fekete-templom Bach-­énekkara, a sepsiszentgyörgyi Laudate (karnagy: Lőfi Gellért) és Vox Humana (karnagy: Szilágyi Zsolt Herbert) kamarakórus, valamint Gebe-Fügi Renáta (szoprán), Adriana Feșteu (mezzoszoprán), Nicolae Simonov (tenor) és Kincses Márk (basszus) szólista közreműködésével megvalósuló produkciót Steffen Schlandt karmester vezényli. Belépőket (40/20 lej) a városi jegyirodában vagy a koncert előtt a helyszínen lehet vásárolni. * December 20-án, szombaton 18 órától a sepsiszentgyörgyi unitárius templomban Dénes Dorottya (cselló), Tóth-Györgybíró Apor (cselló), Ambrus Sándor (zongora) ad karácsonyváró koncertet a Campanella gyermekkórus közreműködésével. Jegyek a városi jegyirodában kaphatók.

Tortoma Önképzőkör

A baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében ma 19 órától Jézus nyomában a Szentföldön címmel Bardócz Csaba református lelkipásztor (Bibarcfalva–Bikafalva) tart vetített képes előadást. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

A Cimborák Bábszínház alapítójára emlékeznek

December 3–19. között első alkalommal rendezik meg Sepsiszentgyörgyön a Nagy-Kopeczky Kálmán Fesztivált a Cimborák Bábszínház alapítójának tiszteletére halálának 10., születésének 53. évfordulója alkalmából. A rendezvénysorozat bábszínházi vendégelőadásokkal, saját társulati produkciókkal, bábkiállítással, tematikus Mikulás-lak tárlattal, valamint mesemondó találkozóval várja a kis- és nagyközönséget. A szervezők a fesztivál nyitónapján, december 3-án, szerdán a következő programokra várják a háromszéki óvoda- és iskolapedagógusokat: 16.30-kor a Mikulás-lak megnyitója a Székely Mikó Kollégium alatt, a volt Júlia virágüzletben, 17.15-től bábkiállítás Polgár Sarolta bábos hagyatékából (ugyanott). A bábszínház stúdiótermében 18 órától szabadelőadáson megtekinthető a Betlehem angyaljáték (rendező: Nagy-Kopeczky Kálmán). Előfoglalás, további részletek, teljes program a Cimborák Facebook-oldalán, illetve telefonon: 0754 409 940 (Szabó Emese közönségszervező), vagy e-mail-en: kozonsegcimborak@gmail.com.

A Mikulás-lakot családok, érdeklődők a következő program szerint látogathatják: december 6-án 12 és 18 órakor, 7-én 16 órakor, 13-án 11 órakor, 19-én 17 órakor. Szervezett csoportok számára és 12 év alatti gyermekeknek ingyenes (belépő: egy rajz a Mikulásnak), 13 év felett: 7 lej/fő. Jegyvásárlás: a helyszínen, a program előtt fél órával.

A bábkiállítást szintén ingyenesen látogathatják a szervezett csoportok.

A Nagy-Kopeczky Kálmán Fesztivál részeként december 4-én, csütörtökön 18 órától a sepsiszentgyörgyi bábtársulat szabadelőadáson játssza a Csodaszarvas című előadását. December 6-án, szombaton Fabók Mancsi Bábszínháza vendégelőadásai: 11 órától Az égig érő fa, 17 órától Ha betér az égi király. Előfoglalás: 0754 409 940 (Szabó Emese közönségszervező).

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.15-től Jujutsu Kaisen: Execution (román feliratos), 16.30-tól Dzsungel mesék 2 (románul beszélő), 18 órától Bölöni – Az erdélyi legenda, 18.15-től Szerethető (magyar feliratos), 20.15-től A menekülő ember (román feliratos), 20.30-tól A szeretet, ami megmarad (román feliratos). Honlap: artacinema.ro

Könyves parti a Kokojzában

A sepsiszentgyörgyi Okulusz könyvklub december 8-án, hétfőn különleges eseményre várja az olvasni szerető érdeklődőket. Az Olt utcai Kokojzában 17–19 óra között könyvcsere és irodalmi társasjátékok, könyvpatika személyre szabott könyvajánlóval; 18.30–18.50 között 20 perc csendes, közös olvasás; 19–21 óra között könyvklub – Misima Jukio: Élet eladó. További információk az Okulusz Facebook-oldalán.

Agrártudományi konferencia

A Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi Karán december 3-án, szerdán 10–18 óra között Az agrárium a tudomány és a társadalom szolgálatában címmel szervezik meg az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) 21. agrártudományi konferenciáját. A részletes program elérhető az EME honlapján (eme.ro/esemeny/mtne-2025-xxi-agrartudomanyi-konferencia).

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Mikó Imre utcai 23-as Farmacom gyógyszertár (0267 317 318) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona patika (0372 407 089) teljesít szolgálatot.

Röviden

KIRÁNDULÁS. A Járjuk be Erdővidéket honismereti túrasorozat keretében december 6-án autóbuszos kirándulást szerveznek a Szászföldre, úti cél: Berethalom, Sellenberk, Nagydisznód és Nagyszeben. Túravezető: Dimén Levente. Indulás 7 órakor Barótról, a polgármesteri hivatal elől (csatlakozási lehetőség Olaszteleken, Vargyason, Homoródújfaluban). Jelentkezés december 3-án, szerdán estig a kirándulás szervezőinél: Demeter Zoltán (0746 089 140) vagy Dimén Levente (0743 077 473).