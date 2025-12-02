Elhalálozás
„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam,
a hitet megtartottam.
Most készen vár az igaz élet
koronája, melyet azon a
napon megad nekem az Úr, az igazságos Bíró.”
(2 TIM 4/5)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
DRÁGAMÉR VERONKA
65. évében tragikus
körülmények között 2025. november 28-án visszatért Teremtőjéhez.
Drága, szeretett hozzátartozónktól december 4-én 14 órától veszünk végső búcsút az illyefalvi római
katolikus kápolnánál.
Virrasztás, részvétfogadás december 3-án 17 órától, valamint a temetés napján 13 órától.
Nyugodjon békében
a feltámadásig.
Gyászoló szerettei
du.
Drága Édesanyám,
PRÁZSMÁRI IRÉN
(szül. MAJOS)
2025. november 29-én elaludt örökre.
December 2-án 13 órakor
temetjük a vártemplomi
temetőben.
Emléke szívünkben örökké élni fog.
A gyászoló család
1120621
Megemlékezés
Búcsú nélkül távoztál, mint a hulló falevél, amely vissza többé soha nem tér. Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz és örökre ott maradsz. Minden évben eljön a nap, mely
számunkra fájó emlék marad. Nélküled múlnak el az évek, feledni sosem fogunk téged. Fájó szívvel emlékezünk
a torjai
id. BALÁSKA FERENCZRE
halálának ötödik évfordulóján.
Szerető családja
1120626
Halálának ötödik évfordulóján soha el nem múló szeretettel emlékezünk
BARABÁS PIROSKÁRA.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120619
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a hidvégi BÖLÖNI MAGDÁRA halálának harmadik évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335884
Szomorúan emlékezem unokatestvéremre, PERDI LEVENTE elektromérnökre halálának első évfordulóján. Nyugodjon békében.
Papp Irma
21108
Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz, és örökre ott maradsz. Fájó szívvel emlékezünk a kézdinyujtódi VARGHA
IRMUSKÁRA (szül. TODOR)
halálának ötödik évében.
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
4335858
Kegyelettel emlékezünk BARTHA ERZSÉBETRE
halálának ötödik évfordulóján. Nyugodjon békében.
Szerettei
4335882
