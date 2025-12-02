Elhalálozás

„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam,

a hitet megtartottam.

Most készen vár az igaz élet

koronája, melyet azon a

napon megad nekem az Úr, az igazságos Bíró.”

(2 TIM 4/5)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

DRÁGAMÉR VERONKA

65. évében tragikus

körülmények között 2025. november 28-án visszatért Teremtőjéhez.

Drága, szeretett hozzá­tartozónktól december 4-én 14 órától veszünk végső búcsút az illyefalvi római

katolikus kápolnánál.

Virrasztás, részvétfogadás december 3-án 17 órától, valamint a temetés napján 13 órától.

Nyugodjon békében

a feltámadásig.

Gyászoló szerettei

du.

Drága Édesanyám,

PRÁZSMÁRI IRÉN

(szül. MAJOS)

2025. november 29-én elaludt örökre.

December 2-án 13 órakor

temetjük a vártemplomi

temetőben.

Emléke szívünkben örökké élni fog.

A gyászoló család

1120621

Megemlékezés

Búcsú nélkül távoztál, mint a hulló falevél, amely vissza többé soha nem tér. Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz és örökre ott maradsz. Minden évben eljön a nap, mely

számunkra fájó emlék marad. Nélküled múlnak el az évek, feledni sosem fogunk téged. Fájó szívvel emlékezünk

a torjai

id. BALÁSKA FERENCZRE

halálának ötödik évfordulóján.

Szerető családja

1120626

Halálának ötödik évfordulóján soha el nem múló szeretettel emlékezünk

BARABÁS PIROSKÁRA.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1120619

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a hidvégi BÖLÖNI MAGDÁRA halálának harmadik évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4335884

Szomorúan emlékezem unokatestvéremre, PERDI LEVENTE elektromérnökre halálának első évfordulóján. Nyugodjon békében.

Papp Irma

21108

Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz, és örökre ott maradsz. Fájó szívvel emlékezünk a kézdinyujtódi VARGHA

IRMUSKÁRA (szül. TODOR)

halálának ötödik évében.

Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

4335858

Kegyelettel emlékezünk BARTHA ERZSÉBETRE

halálának ötödik évfordulóján. Nyugodjon békében.

Szerettei

4335882