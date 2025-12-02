Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elhalálozás

2025. december 2., kedd, Elhalálozás

Elhalálozás

„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, 
a hitet megtartottam. 
Most készen vár az igaz élet 
koronája, melyet azon a 
napon megad nekem az Úr, az igazságos Bíró.” 
(2 TIM 4/5)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
DRÁGAMÉR VERONKA
65. évében tragikus 
körülmények között 2025. november 28-án visszatért Teremtőjéhez.
Drága, szeretett hozzá­tartozónktól december 4-én 14 órától veszünk végső búcsút az illyefalvi római 
katolikus kápolnánál.
Virrasztás, részvétfogadás december 3-án 17 órától, valamint a temetés napján 13 órától.
Nyugodjon békében 
a feltámadásig.
Gyászoló szerettei
du.

Drága Édesanyám,
PRÁZSMÁRI IRÉN
(szül. MAJOS)
2025. november 29-én elaludt örökre.
December 2-án 13 órakor
temetjük a vártemplomi 
temetőben.
Emléke szívünkben örökké élni fog.
A gyászoló család
1120621

 

Megemlékezés

Búcsú nélkül távoztál, mint a hulló falevél, amely vissza többé soha nem tér. Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz és örökre ott maradsz. Minden évben eljön a nap, mely 
számunkra fájó emlék marad. Nélküled múlnak el az évek, feledni sosem fogunk téged. Fájó szívvel emlékezünk 
a torjai 
id. BALÁSKA FERENCZRE 
halálának ötödik évfordulóján.
Szerető családja
1120626

Halálának ötödik évfordulóján soha el nem múló szeretettel emlékezünk 
BARABÁS PIROSKÁRA. 
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
1120619

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a hidvégi BÖLÖNI MAGDÁRA halálának harmadik évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335884

Szomorúan emlékezem unokatestvéremre, PERDI LEVENTE elektromérnökre halálának első évfordulóján. Nyugodjon békében.
Papp Irma
21108

Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz, és örökre ott maradsz. Fájó szívvel emlékezünk a kézdinyujtódi VARGHA
 IRMUSKÁRA (szül. TODOR) 
halálának ötödik évében. 
Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerető családja
4335858

Kegyelettel emlékezünk BARTHA ERZSÉBETRE 
halálának ötödik évfordulóján. Nyugodjon békében.
Szerettei
4335882

