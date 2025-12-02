Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Labdarúgás, 4. LigaBarót hazai pályán nyert Kovászna ellen

2025. december 2., kedd, Sport

A megyei labdarúgó-bajnokság 15. fordulójában Barót–Kovászna rangadót rendeztek, amelyen a házigazdák diadalmaskodtak, így a mezőnyben már csak az erdővidéki csapat veretlen, ráadásul idénybeli tizenkettedik sikerével az élen zárta az odavágó-sorozatot. A Bardoc–Perkő mérkőzést a felázott pálya miatt későbbi időpontra halasztották.

  • Fotó: Tókos Csaba
Eredmények, 15. forduló: Szitabodza–Uzon 15–2 (gólszerzők: Roger Dănilă 2., 38., 66., Silviu Muntean 9., 28., 65., 68., 89., Robert Budilean 15., Cosmin Budilean 29., 46., Andrei Lenghen 37., Dumitru Crețu 44. – öngól, Flavius Hosu 47., 62., illetve Török Attila 42., Viorel Toma 67.), Maksa–Papolc 3–1 (gsz.: Mantó István 69., László Zsolt 78., Mihály Arnold 86., illetve Bagoly Róbert 44.), Barót–Kovászna 2–0 (gsz.: Gyerő Roland 45., Bardocz Szilárd 89.), Szentkatolna–Bodzaforduló 4–2 (gsz.: Gál Szabolcs 14., Ityim Zsolt 16., 22., Páll Botond 90., illetve Marian Iacob 9., Szántó Erik 30.), Nagyajta–Zágonbárkány 4–2 (gsz.: Barabás Roland 4., Fürész Csaba 31., Székely Alpár 53., Zsombori Zsolt 67., illetve Gabriel Hornea 62., 87.), Csernáton–Árkos 1–6 (gsz.: Szőcs András 31., illetve Pulugor Zsolt 10., Tompa Csaba 25., 86., Ferencz Zsombor 28., 79., Gábor Csongor 90.), Zágon szabadnapos volt.

A táblázat:

1. Barót                        12        2            0        70–17  38

2. Kovászna                 12        0            1        61–5    36

3. Bardoc                     10        1            2        56–12  31

4. Zágon                        8        3            3        43–22  27

5. Szitabodza                7        2            4        54–25  23

6. Árkos                         7        2            5        44–32  23

7. Maksa                        6        0            8        36–49  18

8. Zágonbárkány          5        2            7        39–31  17

9. Szentkatolna             4        5            4        23–30  17

10. Nagyajta                  5        1            8        20–47  16

11. Perkő                       4        3            6        29–30  15

12. Papolc                     4        2            8        30–61  14

13. Bodzaforduló        3        0          11        19–60    9

14. Csernáton              2        0          12        17–58    6

15. Uzon                       1        1          11        19–81    4

A 16. forduló programja: * december 6., szombat: Maksa–Zágon (14 óra) * december 7., vasárnap: Bardoc–Uzon (14 óra), Csernáton–Perkő (14 óra), Nagy­ajta–Árkos (14 óra), Szentkatolna–Kovászna (14 óra), Papolc–Bodzaforduló (14 óra), Szitabodza szabadnapos. A Barót–Zágonbárkány találkozót a vendégek kérésére elnapolták. (miska)

