A 16. forduló programja: * december 6., szombat: Maksa–Zágon (14 óra) * december 7., vasárnap: Bardoc–Uzon (14 óra), Csernáton–Perkő (14 óra), Nagy­ajta–Árkos (14 óra), Szentkatolna–Kovászna (14 óra), Papolc–Bodzaforduló (14 óra), Szitabodza szabadnapos. A Barót–Zágonbárkány találkozót a vendégek kérésére elnapolták. (miska)

Eredmények, 15. forduló: Szitabodza–Uzon 15–2 (gólszerzők: Roger Dănilă 2., 38., 66., Silviu Muntean 9., 28., 65., 68., 89., Robert Budilean 15., Cosmin Budilean 29., 46., Andrei Lenghen 37., Dumitru Crețu 44. – öngól, Flavius Hosu 47., 62., illetve Török Attila 42., Viorel Toma 67.), Maksa–Papolc 3–1 (gsz.: Mantó István 69., László Zsolt 78., Mihály Arnold 86., illetve Bagoly Róbert 44.), Barót–Kovászna 2–0 (gsz.: Gyerő Roland 45., Bardocz Szilárd 89.), Szentkatolna–Bodzaforduló 4–2 (gsz.: Gál Szabolcs 14., Ityim Zsolt 16., 22., Páll Botond 90., illetve Marian Iacob 9., Szántó Erik 30.), Nagyajta–Zágonbárkány 4–2 (gsz.: Barabás Roland 4., Fürész Csaba 31., Székely Alpár 53., Zsombori Zsolt 67., illetve Gabriel Hornea 62., 87.), Csernáton–Árkos 1–6 (gsz.: Szőcs András 31., illetve Pulugor Zsolt 10., Tompa Csaba 25., 86., Ferencz Zsombor 28., 79., Gábor Csongor 90.), Zágon szabadnapos volt.

A megyei labdarúgó-bajnokság 15. fordulójában Barót–Kovászna rangadót rendeztek, amelyen a házigazdák diadalmaskodtak, így a mezőnyben már csak az erdővidéki csapat veretlen, ráadásul idénybeli tizenkettedik sikerével az élen zárta az odavágó-sorozatot. A Bardoc–Perkő mérkőzést a felázott pálya miatt későbbi időpontra halasztották.

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.

Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.