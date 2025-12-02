Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
BirkózásIncze és Axente ismét országos bajnok

2025. december 2., kedd, Sport

A hosszú sérülésből visszatérő Incze Kriszta és a sérülten szőnyegre lépő Cătălina Axente magabiztos versenyzéssel egyaránt aranyéremmel zárta az elmúlt hétvégén Resicabányán megtartott felnőtt birkózó országos bajnokságot. A viadalon részt vett a Sepsi ISK két ifjúsági versenyzője is és mindketten dobogóközelben fejezték be az év utolsó versenyét.

    Incze Kriszta és Cătălina Axente edzőjük társaságban. Fotó: Facebook / Sepsi-SIC

A 2025-ös esztendő utolsó hivatalos versenyét tartotta meg Resicabányán a Román Birkózó-szövetség, ahol az elmúlt hét végén megrendezték a felnőtt országos bajnokságot. A mezőnyben ott voltak a háromszéki sportolók is, akik ezúttal sem hazudtolták meg magukat.

A megyeszékhelyi Sepsi-SIC csapatát Incze Kriszta és Cătălina Axente képviselte (edző: Mátéfi Árpád), mindketten a dobogó legmagasabb fokára állhattak fel aranyéremmel a nyakukban: előbbi a 65 kilogrammos súlycsoportban lépett szőnyegre és idei első megmérettetésén mindenkit maga mögé utasított, míg utóbbi a 76 kilogrammos kategóriában nem talált legyőzőre.

„Egy hosszú és kihívásokkal teli év után, három sérülésből és más egészségügyi problémából felépülve hatalmas alázattal és hálával állok újra ott, ahol a helyem van, és egy újabb országos bajnoki címmel zárom ezt az esztendőt! Hálás vagyok mindazoknak, akik a legnehezebb pillanatokban kezet nyújtottak és mellettem álltak” – írta a közösségi oldalán a sepsiszentgyörgyi Incze Kriszta, aki 2019 óta veretlen a felnőttek mezőnyében.

A Sepsi ISK (edzők: Kertész Dávid, Hatos Péter és Kertész Mátyás) két ifjúsági sportolóval – Sándor Tamás (61 kg) és Ilyés Norbert (125 kg) – vett részt a resicabányai erőpróbán. Mindketten eljutottak az elődöntőig, ahol vereséget szenvedtek, majd a bronzmérkőzésüket is elvesztették, így negyedik helyezéssel vigasztalód­hattak. (tibo)

