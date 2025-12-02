A bajnoki címvédő Sepsi-SIC magabiztos győzelemmel zárta a női kosárlabda Nemzeti Liga 8. fordulóját, vasárnap 107–42 arányban győzedelmeskedett a Háromszékre látogató Bukaresti Sportul Studențesc ellen. A Zoran Mikeš edzette sepsiszentgyörgyiek öt győzelemmel, egy vereséggel és 11 ponttal a tabella harmadik helyét foglalják el a listavezető Târgoviște és a második Kolozsvári U mögött.

A csütörtöki Európa-kupabéli búcsúja után vasárnap már a Nemzeti Ligában játszott tétmeccset a Sepsi-SIC, amely az újonc Sportul Studențesc csapatát fogadta a Szabó Kati Sportcsarnokban. A házigazda egy 19–2-es rohammal adta meg a találkozó hangját, amelyet végig irányított, és magabiztos teljesítménnyel nyert meg. Tízpercnyi játék után 28–11 volt az eredmény, a zöld-fehérek a második negyedben sem lazítottak, és a 18. percben Mérész duplájával már 31 ponttal vezettek (48–17). A nagyszünetig nem sokat változott a játék képe, 55–21-es állásnál fordultak az együttesek.

A térfélcsere után rákapcsoltak a szentgyörgyi lányok, akik egy 25–2-es részsikerrel a 27. percre 57 pontos előnyt dobáltak össze. A harmadik játékrész végére tovább nőtt a két gárda közötti különbség, a Sepsi-SIC pedig magabiztos léptekkel haladt idénybeli ötödik bajnoki sikere felé (90–31). Az utolsó negyedben kiengedtek a háromszékiek, így csak 17–11-re nyerték meg a találkozó zárószakaszát, végül 107–42-es sikerrel zárták a 8. forduló zárómeccsét. A mérkőzés legeredményesebb játékosát a zöld-fehérek adták, Mérész 26 ponttal vette ki részét a hétvégi győzelemből, a túloldalon pedig a 13 egységig jutó Zane jeleskedett.

A Sepsi-SIC-re szerdán 17 órától egy újabb bajnoki mérkőzés vár, amikor Zoran Mikeš alakulata bepótolja a 6. fordulóból elhalasztott meccsét az Agronómia Bukaresttel. A találkozónak a megyeszékelyi Szabó Kati Sportcsarnok ad otthont.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 8. forduló: Sepsi-SIC–Bukaresti Sportul Studențesc 107–42 (28–11, 27–10, 35–10, 17–11).

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok, mintegy 100 néző. Vezette: Mircea Căluță, Andreea Mocan, Anamaria Vamoș. Sepsi-SIC: Gereben 14/3, Armanu 9/3, Cătinean 12/6, Szabó 14/6, Mérész 26 – Davis 12/6, Holló 2, Mikeš 12/12, Haranguș, Ghiță 6, Papuc, Cazacu. Vezetőedző: Zoran Mikeš. Sportul Studentesc: Zane 13, Constantinescu 8, Preda 4, Pușcașu 10, Balazsi 3 – Gheorghe 2, Pantelimon, Lupu, Sârbu, Flueraș 2. Vezetőedző: Veljko Perović.