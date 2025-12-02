Szombaton Csíkszentdomokoson léptek tatamira a háromszéki cselgáncspalánták, akik remek szerepléssel zárták a Hargita megyei település hagyományos kupaviadalát. A hétvége másik sikerét a sepsiszentgyörgyi Balogh Hanna szállította, aki a Magyar Egyetemek és Főiskolák Országos Bajnokságán ezüstérmet szerzett.

Az elmúlt hétvégén három Kovászna megyei klub részvételével rendezték meg a Csíkszentdomokosi Kupa tizedik kiírását, amelyről sportolóink összesen huszonkét dobogós helyezéssel tértek haza.

A Kézdivásárhelyi SE hét versenyzővel vett részt az erőpróbán, a legjobb eredmény pedig a második Cseh Sámuel és a harmadik Harai Ádám nevéhez fűződik. Harai Dávid az ötödik, Biró Magor a hetedik helyet szerezte meg, míg a csapat további tagjai – Csorba Zsolt, Trufasu Ottó és Sebestyén Attila – ezúttal helyezés nélkül zárták a viadalt.

A szintén céhes városi Nagy Mózes SK versenyzői közül az U9-es korosztályban Réti Flórián (30 kg) harmadik helyet szerzett, az U11-esek között Voina Victoria (28 kg) nem talált legyőzőre, Kovács Ádám (42 kg) a második, míg Balázsi Bernát (30 kg) és Berde Ábel (38 kg) a harmadik helyen zárt. Az U13-as korcsoportban Füstös Csongor (30 kg), Voina Alex (34 kg), Tamás Zenkő (36 kg) és Kartis Sarah (48 kg) döntőt nyerve állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára, Fogarasi Nimród (30 kg) és Mátyás Attila (34 kg) második lett, míg Dezső Csanád (46 kg), Kosztándi Ákos (55 kg), Nyáguly Csanád (30 kg) és Bianca Posea (+48 kg) harmadik helyezést jegyzett. Az U15-ösök küzdelmében Gazda Bence bizonyult a 42 kilogrammos súlycsoport legjobbjának.

A sepsiszentgyörgyi Ga­kusei SK nyolc kis tehetséget nevezett a kupaviadalra: az U8-as kategóriában Dénes Szabolcs (28 kg) és Taras Sámuel (23 kg), az U13-as korosztályban pedig Dragomér Viktória (48 kg) és Horvát Rebeka (32 kg) második helyen végzett, míg Taras Dániel, Demeter Bálint, Klutsch Áron és Boros Lara ezúttal helyezés nélkül zárta a küzdelmet.

A budapesti Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen tanuló sepsiszentgyörgyi Balogh Hanna (70 kg) az elmúlt hétvégén az anyaországi egyetemi bajnokságban tette le névjegyét: négy mérkőzéséből hármat megnyert, így ezüstéremmel zárta a több mint 400 sportolót felvonultató rangos eseményt. (tif)