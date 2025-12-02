Roppant nehéz kiszállás előtt áll a listavezető Sepsi-SIC, amely ma 18 órától a bajnoki címvédő Galaci United otthonában igyekszik megőrizni veretlenségét. Nem lesz egyszerű dolguk a zöld-fehéreknek: eddigi nyolc egymás elleni mérkőzésükből mindössze egyszer sikerült pontot rabolniuk a Duna-parti együttestől.
A Mánya Szabolcs által irányított Sepsi-SIC igazi rangadóval zárja a teremlabdarúgó 1. Liga 10. fordulóját, hiszen játékosai ma 18 órától a bajnoki címvédő Galaci United otthonában lépnek pályára. A két csapatnak ez lesz a kilencedik egymás elleni bajnokija: az eddigi találkozókon hét alkalommal a moldvai alakulat diadalmaskodott, és mindössze egy mérkőzésük zárult döntetlennel. Legutóbb a 3. fordulóban csaptak össze, akkor a háromszékiek háromgólos hátrányból felállva 3–3-as döntetlent értek el a galaciakkal szemben.
A pontvadászat előző körében a zöld-fehérek 6–2-re múlták felül a Luceafărul Buzău együttesét, míg a United 4–2-es vereséget szenvedett a West Déva otthonában. A hat sikerrel és három döntetlennel, összesen 21 ponttal listavezető Sepsi-SIC a tabella éléről várja galaci vendégjátékát. A rangsor negyedik helyén álló házigazdák eddig öt győzelmet, egy döntetlent és két fiaskót könyveltek el, így 16 ponttal fogadják a háromszékieket. Az összecsapást egyetlen tévécsatorna sem tűzte műsorára, ám a futsalkedvelők nem maradnak le az érdekesnek és kiélezettnek ígérkező rangadóról, hiszen a Galaci United rendszerint élőben közvetíti hazai találkozóit közösségi oldalán. (tibodi)
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.