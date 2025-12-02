Roppant nehéz kiszállás előtt áll a listavezető Sepsi-SIC, amely ma 18 órától a bajnoki címvédő Galaci United otthonában igyekszik megőrizni veretlenségét. Nem lesz egyszerű dolguk a zöld-fehéreknek: eddigi nyolc egymás elleni mérkőzésükből mindössze egyszer sikerült pontot rabolniuk a Duna-parti együttestől.

A Mánya Szabolcs által irányított Sepsi-SIC igazi rangadóval zárja a teremlabdarúgó 1. Liga 10. fordulóját, hiszen játékosai ma 18 órától a bajnoki címvédő Galaci United otthonában lépnek pályára. A két csapatnak ez lesz a kilencedik egymás elleni bajnokija: az eddigi találkozókon hét alkalommal a moldvai alakulat diadalmaskodott, és mindössze egy mérkőzésük zárult döntetlennel. Legutóbb a 3. fordulóban csaptak össze, akkor a háromszékiek háromgólos hátrányból felállva 3–3-as döntetlent értek el a galaciakkal szemben.

A pontvadászat előző körében a zöld-fehérek 6–2-re múlták felül a Luceafărul Buzău együttesét, míg a United 4–2-es vereséget szenvedett a West Déva otthonában. A hat sikerrel és három döntetlennel, összesen 21 ponttal listavezető Sepsi-SIC a tabella éléről várja galaci vendégjátékát. A rangsor negyedik helyén álló házigazdák eddig öt győzelmet, egy döntetlent és két fiaskót könyveltek el, így 16 ponttal fogadják a háromszékieket. Az összecsapást egyetlen tévécsatorna sem tűzte műsorára, ám a futsalkedvelők nem maradnak le az érdekesnek és kiélezettnek ígérkező rangadóról, hiszen a Galaci United rendszerint élőben közvetíti hazai találkozóit közösségi oldalán. (tibodi)