Hozzávalók. Az alaphoz: 13 dkg keksz, 1 rúd Kinder Bueno, 5 dkg vaj; a mogyorókrémes réteghez: 9 dkg mogyorókrém, 1 rúd Kinder Bueno; a krémhez: 20 dkg fehér csokoládé, 10 dkg tejszín, 3 lap zselatin, 2 rúd Kinder Bueno, 5 dkg mogyorókrém, 25 dkg mascarpone, 20 dkg habtejszín; a mázhoz: 8 dkg tejcsokoládé, 4 dkg tejszín, 2 dkg mogyorókrém; a díszítéshez: a krém maradéka és tördelt Kinder Bueno-darabkák.

Elkészítése. Az alaphoz a kekszet és a Kinder Buenót ledaráljuk, keverőtálba tesszük, hozzáadjuk az olvasztott vajat, és összekeverjük. Az így nyert masszát sütőpapírral bélelt kerek, 24 cm átmérőjű tortaformába nyomkodjuk, majd legalább 10 percre hűtőbe tesszük. Ezalatt megolvasztjuk a mogyorókrémet, majd rásimítjuk a már megkötött kekszes rétegre, és rátördeljük a Kinder Bueno-rudat. Ismét hűtőbe tesszük legalább 10 percre. Eközben hideg vízbe áztatjuk a lapzselatint, majd leöntjük róla a vizet, hozzáadjuk a fehér csokoládéhoz és a tejszínhez, mikrohullámú sütőbe tesszük, amíg összeolvad. Hozzáadjuk a Kinder Buenót, botmixerrel simára dolgozzuk, majd beletesszük rendre a mogyorókrémet meg a mascarponét, és összekeverjük. Végül kemény habbá verjük a habtejszínt, majd lazán beleforgatjuk az előbbi keverékbe, és az egészet a tortaformába öntjük. Az ekképp összeállított tortát hűtőbe tesszük addig, amíg a krém megdermed.

Ha a krém megdermedt, elkészítjük a mázat a tetejére. Ehhez a tejcsokoládét a tejszínnel összemelegítjük, belekeverjük a mogyorókrémet, majd ráöntjük a torta tetejére, és egyenletesen eloszlatjuk rajta. A tortát ismét hűtőbe tesszük annyi időre, amíg a máz megköt, majd a megmaradt krémből és Kinder Bueno-darabkákból tetszés szerinti csomókat formázva díszítjük. Az ízletes tortát felszeletelve tálaljuk.

Természetesen ez a torta cukorgyönggyel, csokoládéreszelékkel vagy tetszés szerint mással is díszíthető.

Mennyiség: 1 adag

Elkészítési idő: 1,5 óra

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.