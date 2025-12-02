Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2025. december 2., kedd, Szabadidő
  • Ünnepi hangulat. Albert Levente felvétele
    Ünnepi hangulat. Albert Levente felvétele
Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-02 08:00 Cikk megjelenítése: 195 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 7
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1428
szavazógép
2025-12-02: Szabadidő - :

Mit süssünk ma? (Csupacsokitorta)

Hozzávalók. Az alaphoz: 13 dkg keksz, 1 rúd Kinder Bueno, 5 dkg vaj; a mogyorókrémes réteghez: 9 dkg mogyorókrém, 1 rúd Kinder Bueno; a krémhez: 20 dkg fehér csokoládé, 10 dkg tejszín, 3 lap zselatin, 2 rúd Kinder Bueno, 5 dkg mogyorókrém, 25 dkg mascarpone, 20 dkg habtejszín; a mázhoz: 8 dkg tejcsokoládé, 4 dkg tejszín, 2 dkg mogyorókrém; a díszítéshez: a krém maradéka és tördelt Kinder Bueno-darabkák.
2025-12-02: Gazdakör - Incze Péter:

Sertéshús az ünnepekre

A Nemzeti Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) egy sor alapvető tudnivalóra figyelmeztet az állati eredetű élelmiszerek vásárlásával, kezelésével és fogyasztásával, valamint a téli ünnepekhez kötődő otthoni disznóvágással kapcsolatban.
rel="noreferrer"