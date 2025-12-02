Sertéshús az ünnepekre

A Nemzeti Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) egy sor alapvető tudnivalóra figyelmeztet az állati eredetű élelmiszerek vásárlásával, kezelésével és fogyasztásával, valamint a téli ünnepekhez kötődő otthoni disznóvágással kapcsolatban.
A sertések otthoni levágását állategészségügyi felügyelet mellett kell végrehajtani, hogy ellenőrizni lehessen az állat egészségi állapotát és a hús biztonságosságát. A hagyományos vágásból származó hús kizárólag családi fogyasztásra használható, nem értékesíthető. Tilos továbbá az afrikai sertéspestis miatt állategészségügyi korlátozások alá tartozó területeken található gazdaságokból származó hús értékesítése.
Alapvető követelmény, hogy mind a házi vágásból származó, mind a vaddisznóhúst fogyasztás előtt trichinella-vizsgálatnak kell alávetni, a szabad szemmel nem látható parányi fonalféreg ugyanis az embernél veszélyes megbetegedést okoz.
Az emberi szervezetbe a trichinella a fertőzött hús vagy az abból készült húskészítmény (kolbász, sonka stb.) elfogyasztásával kerül be, emberről emberre nem terjed. A fertőző forrás elsősorban a házi sertés és a vaddisznó, de egyéb állatok (pl. ló, nutria, strucc) is lehetnek fertőzőek. A lárvákat tartalmazó, elégtelenül sült vagy főzött húsok elfogyasztása után gyomorbélrendszeri gyulladás alakul ki, mely hasmenés, hányinger, hányás, hasi fájdalom formájában jelentkezik a fogyasztást követő 2–28 napon (leggyakrabban 7–10 napon) belül. Amikor a lárvák a véráramba jutnak, gyakran akár 39–40 fokos láz, izom- és ízületi fájdalmak, nagyfokú szemhéjduzzanat, nehézlégzés, idegrendszeri tünetek, szívizom-károsodás alakulhat ki.
A trichinellával elsősorban azokon a területeken kell számolni, ahol hagyománya van a házi disznóvágásnak, az emberek nyers vagy csupán füstölt házi kolbászt fogyasztanak, illetve a háztáji sertéseket konyhai maradékokkal, húsételekkel is táplálják.
A trichinellavizsgálatot csak engedélyezett központokban lehet elvégezni, költsége 27 és 101 lej + áfa között mozog. A hús engedélyezetlen helyeken vagy egészségügyi-állategészségügyi dokumentumok nélkül történő titkos értékesítése jelentős kockázatot jelent a közegészségre nézve, elősegítheti az afrikai sertéspestis terjedését, így jelentős büntetéssel jár. Az állategészségügyi ellenőrzésen át nem esett sertéshús értékesítése súlyos bűncselekménynek minősül, és akár 40 000 lej pénzbírsággal is büntethető.
