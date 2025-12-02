Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Sertéshús az ünnepekre

2025. december 2., kedd, Gazdakör

A Nemzeti Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) egy sor alapvető tudnivalóra figyelmeztet az állati eredetű élelmiszerek vásárlásával, kezelésével és fogyasztásával, valamint a téli ünnepekhez kötődő otthoni disznóvágással kapcsolatban.

  • Embertársai és saját egészségével játszik, aki a trichinellavizsálatot elmulasztja. Fotó: Pixabay.com
    Embertársai és saját egészségével játszik, aki a trichinellavizsálatot elmulasztja. Fotó: Pixabay.com

A sertések otthoni levágását állategészségügyi felügyelet mellett kell végrehajtani, hogy ellenőrizni lehessen az állat egészségi állapotát és a hús biztonságosságát. A hagyományos vágásból származó hús kizárólag családi fogyasztásra használható, nem értékesíthető. Tilos továbbá az afrikai sertéspestis miatt állategészségügyi korlátozások alá tartozó területeken található gazdaságokból származó hús értékesítése. 

Alapvető követelmény, hogy mind a házi vágásból származó, mind a vaddisznóhúst fogyasztás előtt trichinella-vizsgálatnak kell alávetni, a szabad szemmel nem látható parányi fonalféreg ugyanis az embernél veszélyes megbetegedést okoz. 

Az emberi szervezetbe a trichinella a fertőzött hús vagy az abból készült húskészítmény (kolbász, sonka stb.) elfogyasztásával kerül be, emberről emberre nem terjed. A fertőző forrás elsősorban a házi sertés és a vaddisznó, de egyéb állatok (pl. ló, nutria, strucc) is lehetnek fertőzőek. A lárvákat tartalmazó, elégtelenül sült vagy főzött húsok elfogyasztása után gyomorbélrendszeri gyulladás alakul ki, mely hasmenés, hányinger, hányás, hasi fájdalom formájában jelentkezik a fogyasztást követő 2–28 napon (leggyakrabban 7–10 napon) belül. Amikor a lárvák a véráramba jutnak, gyakran akár 39–40 fokos láz, izom- és ízületi fájdalmak, nagyfokú szemhéjduzzanat, nehézlégzés, idegrendszeri tünetek, szívizom-károsodás alakulhat ki. 

A trichinellával elsősorban azokon a területeken kell számolni, ahol hagyománya van a házi disznóvágásnak, az emberek nyers vagy csupán füstölt házi kolbászt fogyasztanak, illetve a háztáji sertéseket konyhai maradékokkal, hús­ételekkel is táplálják. 

A trichinellavizsgálatot csak engedélyezett központokban lehet elvégezni, költsége 27 és 101 lej + áfa között mozog. A hús engedélyezetlen helyeken vagy egészségügyi-állategészségügyi dokumentumok nélkül történő titkos értékesítése jelentős kockázatot jelent a közegészségre nézve, elősegítheti az afrikai sertéspestis terjedését, így jelentős büntetéssel jár. Az állat­egészségügyi ellenőrzésen át nem esett sertéshús értékesítése súlyos bűncselekménynek minősül, és akár 40 000 lej pénzbírsággal is büntethető.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Incze Péter Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-02 08:00 Cikk megjelenítése: 601 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 5
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1428
szavazógép
2025-12-02: Szabadidő - :

A nap fotója

2025-12-02: Gazdakör - Incze Péter:

Állatvásárlás uniós támogatással

Európai szinten is támogatták a közös agrárpolitika egyszerűsítését célzó új csomagban Florin Barbu agrárminiszter javaslatát, hogy uniós támogatással is lehessen állatot vásárolni. A lehetőség megnyitásának időpontja még nem ismert.
rel="noreferrer"