Állatvásárlás uniós támogatással

2025. december 2., kedd, Gazdakör

Európai szinten is támogatták a közös agrárpolitika egyszerűsítését célzó új csomagban Florin Barbu agrárminiszter javaslatát, hogy uniós támogatással is lehessen állatot vásárolni. A lehetőség megnyitásának időpontja még nem ismert.

Florin Barbu már szinte két éve kéri az uniós agrárminiszterek tanácsában (Agrifish), hogy támogassák az élő állat vásárlását, indoklása szerint ugyanis ez beruházásnak számít. Végül sikerült meggyőznie a tagországok minisztereit, és a közös javaslatot benyújtották az Európai Parlamentbe. 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium üdvözli az Európai Parlament és az Európai Tanács által a közös agrárpolitika (KAP) egyszerűsítéséről szóló tárgyalásokon elért ideiglenes megállapodást, amelyet fontos lépésnek tart a mezőgazdasági termelőket célzó beavatkozások rugalmasságának és hatékonyságának növelése felé. A csomag egyik legfontosabb eleme az európai alapokból finanszírozott beruházások támogathatóságának kiterjesztése, amely lehetővé teszi az állatok vásárlását a Közös Agrárpolitika (KAP) stratégiai tervei keretében.

„Ez egy méltányos és igazságos döntés, amely megfelel a hazai állattenyésztés valós igényeinek, és lehetővé teszi a fiatal gazdák számára, hogy európai finanszírozással fejlesszék gazdaságaikat” – nyilatkozta Florin Barbu mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter. Kifejtette: ezzel a tagállamok támogatni tudják a tenyésztésre, a genetikára és az állattenyésztő gazdaságok modernizálására irányuló beruházásokat, miközben biztosítják a nyomon követhetőséget és az állatok jólétét. A román miniszter reméli, hogy az európai szintű ideiglenes megállapodást az Európai Tanács és az Európai Parlament hamarosan hivatalosan is elfogadja, majd a rendelkezéseket be tudják építeni a 2023–2027-es időszakra vonatkozó uniós szabályokba. 

Dan Motreanu román európai parlamenti képviselő szerint viszont, aki részt vett az új közös agrárpolitikáról november 11-én tartott tárgyalásokon, a 2. pillér (Uniós Vidékfejlesztési Alapok) keretében az állattenyésztők csak a 2027 utáni új költségvetésből kaphatnak uniós támogatást magas értékű szarvasmarhák és juhok, illetve kecskék vásárlására. Kíváncsian várjuk tehát, hogy mikortól lesz érvényes az élőállat-vásárlás támogatása.

