A növénytermesztők egy újabb típusú támogatást is igényelhettek ettől az évtől a szántóterületekre. Ez a PD 28-as számot viseli és bizonyos nem termelő vagy tájképet meghatározó övezetekre jár. Az igénylés minden várakozást felülmúlt, ez pedig pénzügyi bonyodalmakat okozott, ami félreértésekre adott alkalmat.

Az uniós rendelkezések szerint a 2023 és 2027 közötti stratégiákat a tagországok megváltoztathatják, új támogatásokat vezethetnek be, illetve pénzeket csoportosíthatnak át, a feltétel, hogy ezt az unió mezőgazdasági szakbizottságának jóvá kell hagynia. A mezőgazdasági minisztérium a múlt év végén küldte el az unióhoz a módosított vidékfejlesztési stratégiát. A jóváhagyott 7.1-es változat szerint a növénytermesztők idéntől egy újabb típusú támogatást is igényelhettek: a Terméketlen területek fenntartása és/vagy új tájképi elemek létrehozása szántóterületeken nevű, PD 28-as számot viselő közvetlen kifizetést.

A minisztérium magyarázata szerint a szóban forgó területek hozzájárulnak a biodiverzitás megtartásához, a talajegészség javításához és a talaj vízkészletének megőrzéséhez. A nem termelő területek közé tartozik a parlag, a nem művelt parcellaszélek, a nem művelhető vizes területek, kis tavak, pocsolyás részek a szántón, a szántót átszelő kis patakok, amelyek nagysága legalább 10 ár. Ide tartoznak a szántón levő élőkertek, fasorok, facsoportok, bozótosok, a legalább 1 ár nagyságú föld- vagy kőhalmok. A támogatás abban az esetben jár, ha ezek a nem termelő területek, illetve tájjelegű övezetek meghaladják a gazdaság egész szántóterületének a két százalékát.

Az új támogatás kifizetésére a 2023–2027-es stratégiában 337 millió eurót különítettek el, a támogatás értékét hektáronként 58,18 euróban, minimálisan pedig 49,45 euróban határozták meg. Az agrárminisztérium erre az esztendőre 103,36 millió eurós pénzügyi keretet tervezett, amit az 58,18 euró/ha egységösszeg alapján számítottak ki, körülbelül 1,78 millió hektár becsült területre. Az igénylést összesítő adatok viszont azt mutatják, hogy a gazdálkodók érdeklődése minden várakozást felülmúlt, a PD 28-ra bejelentett terület csaknem 5,9 millió hektárt tesz ki, több mint háromszorosával haladta meg azt, amire számítottak. (A hazai szántóterület egyébként 8 millió hektár körül van.)

Ilyen körülmények között az 1,78 millió hektárra vett eredeti költségvetés nem fedezi az összes gazda 58,18 euró/hektár összegű kifizetését. Ennek következtében a mezőgazdasági minisztérium kénytelen volt alkalmazni a kiigazítási mechanizmust a minimális összeget véve figyelembe. Ezért idén a PD 28-as kifizetések a 49,45 euró/ha minimális összeggel történnek, ami még mindig nem adja a szükséges keretet, így a PD 28-as költségvetését más intézkedéseknél megmaradt pénzek átcsoportosításával egészítik ki.

Az idei esztendőre tehát a stratégiai terv 7.1 változatában szereplő értékek vonatkoznak: 58,18 euró/ha (tervezett egységösszeg) és 49,45 euró/ha (minimális összeg). A 2026-os kampánytól azonban változásokat vezetnek be. Annak érdekében, hogy a PD 28 iránti nagy érdeklődést fenntartható módon kezeljék, a 2023–2027-es stratégiai terv legújabb változatában módosították a PD 28-as intézkedés minimális összegét: a 2026-os és 2027-es pénzügyi évre hektáronként 20 euróra csökkentették. A módosítást 2026. január 1-jétől alkalmazzák, vagyis csak a 2026-os gazdasági évtől benyújtott kifizetési kérelmekre vonatkozik majd. A tervezett egységösszeg (58,18 euró/ha) és a becsült maximális összeg továbbra sem változott.

A mezőgazdasági minisztérium a fentiek alapján cáfolja azt a sajtóban megjelent félrevezető hírt, miszerint a 2025-ös kampányévben a PD 28-as mindössze 20 euró/ha értékben kerül kifizetésre. A minisztérium szerint ez egyértelműen hamis állítás, mivel a 20 euró/ha nem a 2025-ös kampányban fizetendő PD 28 összegét jelenti, hanem egy technikai minimális küszöbértéket, amely az unióhoz jóváhagyásra benyújtott változat feltételei szerint a 2026-os kampánytól alkalmazható.