Tizedszer adták át a Domokos Géza-díjakat

A Domokos Géza (1928–2007) író, a bukaresti Kriterion Könyvkiadó alapító igazgatója szellemi hagyatékának ápolására létrejött Domokos Géza Egyesület tíz esztendővel ezelőtt adta át a név­adóról elnevezett első elismeréseket. Ez alkalomból díjátadó gálát tartottak múlt csütörtök este a Liszt Intézet sepsiszentgyörgyi székhelyén.

A Damokos Csaba sepsiszentgyörgyi formatervező művész létrehozta díjjal szervezetek, intézmények, közösségek, programok, tervek, témák stb. teljesítményét jutalmazzák, a nevét viselő közéleti személyiség szellemiségéhez, értékrendjéhez igazodva. A díjtárgy egyaránt emlékeztet írótollra és madárra, előbbi az egykori írószer emlékét idézi, a madáralak a megfoghatatlanságot, a szárnyalást sugallja.

A csütörtöki eseményen Szebeni Zsuzsa színháztörténész, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetőjének konferálása mellett Domokos Péter, az egyesület elnöke, a névadó nagyobbik fia adta át az elismeréseket. A rendezvényen meghívottként részt vett Soós Zoltán konzul, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának munkatársa, valamint a korábban azonos elismerésben részesültek egy része, köztük az említett Szebeni Zsuzsa, a Háromszéki honleányok ötletgazdája.

Idén Domokos Géza-díjban részesült Tanizaki Szei­kó néprajzkutató, amiért magyar–japán kulturális projektet indított és vezet. A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem néprajz karán oklevelet szerzett, japán születésű kutató anyanyelvi szinten beszéli a magyar nyelvet és Japán irányába közvetíti a magyar népi szőttesek motívumait, Székelyföld irányába pedig a japán hagyományos kultúrát. Díjazták továbbá Pálffy Tibort, a Tamási Áron nevét viselő társulat színművészének nevéhez kötődő Tein Teátrum, valamint Márciusi Ifjak elnevezésű projektekért. Előbbi a megyeszékhelyi teaházban megrendezett színielőadások gyűjtőfogalmát jelenti, az utóbbi pedig az 1848 tavaszi jogkövetelések napjaink diákvilágához igazított változatát hivatott életre kelteni. A résztvevőknek névre szóló évfordulós bemutató füzetet osztott ki az egyesület elnöke. Állófogadás és kötetlen beszélgetés követte a díjkiosztást.

Pálffy Tibor átveszi a kitüntetést

2016 és 2025 között összesen 61 elismerést ítéltek oda, a díjazottak között van mások mellett az Apostrof román irodalmi folyóirat, Baász Imre (1941–1991) művészeti szervezői tevékenysége, Domokos János kulturális szervezői tevékenysége, a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér, a MultiNR Kft. iskolai felszerelés-felújítási projektje, Coen Stork (1928–2017) volt bukaresti holland nagykövet emberarcú diplomáciai szolgálata (1988–1993), Bolya Mátyás és a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete közös projektje: a Kárpát-medence hangos térképe, Marius Tabacu Bánffy Miklós Erdélyi történet trilógiájának román nyelvű fordítása, Daragics Éva és a Mikes Kelemen Elméleti Líceum Széchenyi-bál projektje, Harag György színi rendező (1925–1985) életműve, a Walesi Herceg Alapítvány helyi kisgazdákat és termelőket támogató kísérleti programja, Házsongárd Alapítványnak a névadó köztemetőben végzett állagfelújítási, -megóvási és -nyilvántartásba vételi tevékenysége, Babos Sándor református lelkész (1903–1996) húsz esztendőnyi mandzsúriai misszionáriusi szolgálata, az Imets István biológus szervezte, és a medve–ember együttélést tárgyaló Tusnad Eco Bear Conf szakmai kerekasztal, a Győrfi Hunor és Magor gyermekgazdák nevéhez kötődő, zsebpénzből származó tőkealapú Állatfarm-képzés és -bővítés projekt, a Salamon Ernő Gimnázium, a Gyulafehérvári Caritas Fiatalok a változásért mentorprogramja, a SZEMinárium kolozsvári szakkollégium, az Erdélyi Roma Ifjúságért Fórum nevéhez kötődő Roma fiatalok tanítanak magyar ifjakat nevű projekt, Tamás Gáspár Miklós filozófiai, esszéírói, publicisztikai és egyetemi oktatói tevékenysége.

(A Domokos Géza Egyesület közleménye)