Székely öko-románc a Tamási Áron Színházban

Radu Afrim írta és rendezte a sepsiszentgyörgyi színház Kommuna – székely öko-románc című legújabb előadását. Az eredetileg román nyelven írt szöveget Dálnoky Réka és Sándor László fordításában állította színpadra a társulat, a bemutató előadásra december 2-án, kedd este 7 órától kerül sor a Tamási Áron Színház nagytermének színpadára felépített nézőtér előtt.

Az előadás ajánlójában ez áll: „Huba muzsikus egyedül él egy kúriában az erdő közepén. Szeretett nénikéje már rég meghalt, Ambrus, a mindenes, elment nyaralni Homoródalmásra, és még a tyúkok is hallgatnak, mert a múlt télen megfagytak. Huba különféle krémekkel kenegeti reumás ujjait, és álmatlan éjszakákon gyakran fekszik a plafont bámulva: nem viszi rá a lélek, hogy eladja a kúriát, amit már nem tud fenntartani. De egy sor bizarr esemény folytán a ház megtelik mindenféle bérlővel és az életük történeteivel, melyek úgy kanyarognak, mint a festett vonalak a korondi tányérokon.”

A darabot kifejezetten az elő­adásban játszó színészekre írta a rendező. Az első olvasópróbán csak a darab eleje volt meg, és ahogy haladtak a próbákkal, úgy készült napról napra a szövegkönyv. Dálnoky Réka dramaturg szerint finom szövetű, lírai, de humorral és játékkal teli világa van az előadásnak, ami a mai ember számára kulcsfontosságú témát dolgoz fel: azt, ahogyan a történeteink menekvést nyújthatnak a magánnyal szemben. A díszlet a nézők adományaiból állt össze, így a színpad tele van emlékekkel és történetekkel, közös múltunk ismerős bútoraival és tárgyaival.

„Rendszeresen visszajárok a Tamási Áron Színházba dolgozni, már-már olyan, mintha hazajönnék. Itt nagyon sok a tehetséges, igazán elkötelezett színházi ember, a színpadon és a kulisszákban is. Velük valahogy mindig azt érzem, hogy megéri a sok áldozat, amit a színházcsinálás megkövetel, mert fontos előadások, igazi értékek születnek. A mostani előadás igazán közel áll a szívemhez, mert azt bizonyítja, hogy igenis lehet a színház egyszerre aktuális, lírai, és mégis roppant szórakoztató” – nyilatkozta lapunknak Dálnoky Réka.

Radu Afrim rendező huszonöt éve visszajár Sepsiszentgyörgyre, azóta ismeri a Tamási Áron Színház csapatát. Bevallása szerint ő is otthon érzi magát ennél a társulatnál, és azért is szeret itt dolgozni, mert általában kreatív a légkör, nincsenek feszültségek. „Ez egy jól működő színház, amelynek a jövőben is így kell maradnia. A közönsége is nagyszerű, jó humorérzéke van” – fogalmazott a többszörös UNITER-díjas rendező. Az új darabbal kapcsolatosan kijelentette, hogy ez egy fikció, amely Székelyföldön játszódik, és megtalálható benne a hely humora és festőisége is. „Merem hinni, hogy annyi év során sikerült megragadnom valamit a hely szellemiségéből, ezért lett a szöveg alcíme: székely öko-románc” – tette hozzá.

A produkció elkészítésében a rendező munkatársai voltak: Kupás Anna (díszlettervező), Pál Alexandra (jelmeztervező), Flavia Giurgiu (koreográfus), Kónya-Ütő Bence (zeneszerző), Dálnoky Réka (dramaturg, rendezőasszisztens), Csomós Tünde Tímea (ügyelő) és Dobra Mária Magdolna (súgó). Előadók: Kónya-Ütő Bence, Erdei Gábor, Pál-Ferenczi Gyöngyi, Szakács László, Varsányi Szabolcs, Gajzágó Zsuzsa, P. Magyarosi Imola, Korodi Janka, Nagy-Kopeczky Kristóf, Márton Lóránt László és D. Albu Annamária.

A bemutató előadás után december 4-én, 5-én, 27-én és 28-án látható még a Kommuna a Tamási Áron Színházban.