MAGYAR FELIRATOK ÚJSZENTESEN. A magyarság arányától függetlenül helységnévtáblákra és közintézményekre is felkerülhet a magyar felirat a Temes megyei Újszentesen (Dumbrăvița): a helyi tanács egyöntetűen jóváhagyta a Dénes Ildikó RMDSZ-es tanácstag által előterjesztett határozatot, amelynek értelmében a település be- és kijáratánál lehetnek kétnyelvű helységnévtáblák, ugyanakkor a közintézményeken is kötelező lesz a magyar nyelvű feliratok használata.

A tanácsülésen elhangzott, hogy a településen a magyarok aránya már a kétnyelvű feliratokat előirányzó közigazgatási törvényben meghatározott húsz százalék alá csökkent, ezért a polgármesteri hivataltól kérték a magyar feliratok eltávolítását – erre érkezett válaszként a tanácsi határozat, amit szemmel láthatóan jó hangulatban, barátságban vitatott meg és fogadott el az önkormányzat. Dénes Ildikó szerint ez a tisztelet jele a település múltja, története és alapítói iránt, mutatja a békés együttélést, az elfogadott tanácsi határozattal példaként szolgálhatnak nagyon sok más község számára is. (Maszol)

KIADJÁK AZ ERDÉSZETI NYARALÓKAT. Turisztikai célokra bérelhetővé teszi néhány nyaralóházát a Romsilva állami erdészet; a Booking és az Airbnb felületeken és hasonló platformon lehet majd ezeket a házakat lefoglalni. Egyelőre Ialomița, Prahova, Beszterce-Naszód, Neamț, Hargita, Iași, Vâlcea, Bihar és Krassó-Szörény megye házait hirdetik meg, és felmérik ezek piaci potenciálját. (Ziare.com)

OROSZ BŰNÖZŐK ÉS OLIGARCHÁK ROMÁN IRATOKKAL. Körülbelül 300 orosz állampolgár szerezhetett a közelmúltban csalárd módon román személyi igazolványt és útlevelet; erről a legfőbb ügyészség – amely kiterjedt nyomozást folytat – értesítette a határőrséget. A bukaresti 6. kerület személyi nyilvántartó hivatala már több tucat olyan román születési anyakönyvi kivonat törlését kérte, amelyet orosz állampolgár nevére állítottak ki. A román hatóságok célkeresztjébe került személyek nagy része, nagyjából 280 fő hamis állampolgársági igazolásokat használt, melyeket külföldi román konzulátusok állítottak ki, és ezek alapján kaptak Romániában személyi igazolványokat és útleveleket, amelyek lehetővé tették számukra az EU-n belüli szabad utazást. Úgy tudják, hogy ezek a személyek soha nem tették be a lábukat Romániába és nem is beszélik a román nyelvet; veszélyes bűnözők és Kreml-közeli oligarchák is vannak köztük, akiket nyugati országok szankciós listára tettek. Állítólag mintegy 20 olyan eset is előfordult, amikor az orosz állampolgárok az orosz–ukrán háborúban elesett ukrán katonák személyazonosságát felvéve szereztek román útlevelet és személyit. Azt állították, hogy román felmenőik voltak, és így kérték az állampolgárságuk visszaszerzését; kenőpénzt adtak, és kihasználták a jogszabályi hiányosságokat, valamint azt, hogy Romániának nincs központi adatbázisa a hatóságok által kiadott kulcsfontosságú okmányok nyilvántartására. A román okmányok megszerzése 15–40 ezer euró közötti összegbe került, aminek egy részét román hivatalnokok kapták meg. (G4Media / Transtelex)