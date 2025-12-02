Ünnepre hangoló traktoros felvonulás Lisznyóban

Látványos eseménnyel indult idén is az adventi várakozás időszaka Lisznyóban, vasárnap este ünnepi díszbe és fényekbe öltöztetett traktorok járták végig a település utcáit, s bár az időjárás nem volt éppen barátságos, kitartóan esett, a református templom előtti emlékparkban sokan várták, hogy megérkezzen a ragyogó fényárban pompázó, hatalmas gépek zenével kísért menete.

Lisznyóban második alkalommal szervezték meg az adventi traktoros felvonulást, az ötletgazda Domokos Vilmos a korábban Németországban látott hasonló megmozdulásokból inspirálódva kezdeményezte tavaly az első ünnepi menetet. A faluban élő gazdák meglepően jól fogadták az ötletet, többen csatlakoztak, tavaly és idén is vállalták, hogy feldíszítik mezőgazdasági gépeiket. „Azért tesszük, hogy összefogjuk a közösséget” – jegyezte meg érdeklődésünkre az ötletgazda.

Gál Adél református tiszteletes köszönetet mondott minden gazdának, aki bekapcsolódott az ünnepi felvonulásba, nekik köszönhetően Lisznyóba traktoron érkezik az adventi láng – mondta, a nem mindennapi látvánnyal pedig „kicsitől nagyig mindenkinek örömet szereznek”. A falut bejáró díszes gépek végül a faluközpontban, az emlékpark körül sorakoztak fel, ahol a közösség adventi koszorúja mellé összesereglett helybélieket forró teával, kaláccsal, mézes pogácsával kínálták a szervezők. Az első gyertya meggyújtására Gál Adél és a kis vallásórások alkalmi dalokkal készültek, a Lisznyóért Egyesület és az esemény szervezői meglepetésről is gondoskodtak: a kis téren összegyűlt gyermekek mindegyikét édességcsomaggal ajándékozták meg.