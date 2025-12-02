Kézdivásárhelyen idén is közös gyertyagyújtással vette kezdetét az adventi időszak. A Gábor Áron téren szombaton dr. Mucsi Mihály, a város idei Pro Urbe díjasa gyújtotta meg az első gyertyát.

A hagyományos, négy héten át tartó eseménysorozat első alkalmára a csípős hideg ellenére is sokan érkeztek. A rendezvényt a KRK Band adventi hangulatú műsora nyitotta, majd Nagy Balázs, az Ifjúsági Keresztény Egyesület (IKE) tagja osztotta meg gondolatait a fény és az emberi belső világosság kapcsolatáról. Beszédében arra emlékeztetett, hogy az advent lényege nem a külsőségekben, hanem a lelki felkészülésben rejlik.

A hit gyertyáját idén a 2025-ös Pro Urbe díj kitüntetettje, dr. Mucsi Mihály gyújtotta meg két unokájával közösen. Rövid köszöntőjében az elcsendesedés fontosságát hangsúlyozta, és arra buzdította a jelenlévőket, hogy fedezzék fel újra az apró örömöket, „mert a bennünk lévő fény továbbadható másoknak”.

Az igehirdetést Beder Imre református lelkipásztor tartotta, aki Ézsaiás próféta szavaira építve emlékeztette a közösséget: a sötétség nem tart örökké, a hit ereje képes reményt és békességet vinni az élet nehéz időszakaiba.

A rendezvényen szavalattal közreműködött Porkoláb Tamás IKE-tag.

A város adventi gyertyagyújtásai a következő három hétvégén is folytatódnak, Kézdivásárhely közösen készül a karácsony örömhírére. A következő gyertyát szombaton Bokor Tibor polgármester gyújtja meg.