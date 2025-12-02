Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Advent KézdivásárhelyenMeghitt közösségi hangulatban

2025. december 2., kedd, Közélet

Kézdivásárhelyen idén is közös gyertyagyújtással vette kezdetét az adventi időszak. A Gábor Áron téren szombaton dr. Mucsi Mihály, a város idei Pro Urbe díjasa gyújtotta meg az első gyertyát.

  • A szerző felvétele
    A szerző felvétele

A hagyományos, négy héten át tartó eseménysorozat első alkalmára a csípős hideg ellenére is sokan érkeztek. A rendezvényt a KRK Band adventi hangulatú műsora nyitotta, majd Nagy Balázs, az Ifjúsági Keresztény Egyesület (IKE) tagja osztotta meg gondolatait a fény és az emberi belső világosság kapcsolatáról. Beszédében arra emlékeztetett, hogy az advent lényege nem a külsőségekben, hanem a lelki felkészülésben rejlik.

A hit gyertyáját idén a 2025-ös Pro Urbe díj kitüntetettje, dr. Mucsi Mihály gyújtotta meg két unokájával közösen. Rövid köszöntőjében az elcsendesedés fontosságát hangsúlyozta, és arra buzdította a jelenlévőket, hogy fedezzék fel újra az apró örömöket, „mert a bennünk lévő fény továbbadható másoknak”.

Az igehirdetést Beder Imre református lelkipásztor tartotta, aki Ézsaiás próféta szavaira építve emlékeztette a közösséget: a sötétség nem tart örökké, a hit ereje képes reményt és békességet vinni az élet nehéz időszakaiba. 
A rendezvényen szavalattal közreműködött Porkoláb Tamás IKE-tag.

A város adventi gyertyagyújtásai a következő három hétvégén is folytatódnak, Kézdivásárhely közösen készül a karácsony örömhírére. A következő gyertyát szombaton Bokor Tibor polgármester gyújtja meg.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Bartos Lóránt Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-02 08:00 Cikk megjelenítése: 318 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 3
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Napi menü
Szavazás
Ön szerint ki volt a legrosszabb miniszterelnöke Romániának az elmúlt években?
















eredmények
szavazatok száma 1428
szavazógép
2025-12-02: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Ünnepre hangoló traktoros felvonulás Lisznyóban

Látványos eseménnyel indult idén is az adventi várakozás időszaka Lisznyóban, vasárnap este ünnepi díszbe és fényekbe öltöztetett traktorok járták végig a település utcáit, s bár az időjárás nem volt éppen barátságos, kitartóan esett, a református templom előtti emlékparkban sokan várták, hogy megérkezzen a ragyogó fényárban pompázó, hatalmas gépek zenével kísért menete.
2025-12-02: Közélet - Bodor János:

Meggyújtották az első gyertyát Kovásznán

A fürdővárosban vasárnap este az időjárás nem kedvezett az adventi koszorú első gyertyájának tervezett szabadtéri meggyújtásához. A sűrűn szemerkélő esőben végül a legifjabb jelen lévő gyermek kapcsolta fel az első gyertyát, az ünnepi műsorra pedig a városi művelődési ház zsúfolásig megtelt Ignácz Rózsa-termében került sor. Közreműködött a Szent István Király Római Katolikus Kórus Kercsó Ferenc kántor vezetésével.
rel="noreferrer"