Meggyújtották az első gyertyát Kovásznán

A fürdővárosban vasárnap este az időjárás nem kedvezett az adventi koszorú első gyertyájának tervezett szabadtéri meggyújtásához. A sűrűn szemerkélő esőben végül a legifjabb jelen lévő gyermek kapcsolta fel az első gyertyát, az ünnepi műsorra pedig a városi művelődési ház zsúfolásig megtelt Ignácz Rózsa-termében került sor. Közreműködött a Szent István Király Római Katolikus Kórus Kercsó Ferenc kántor vezetésével.

A jelenlévőket Czilli Balázs, a művelődési ház igazgatója köszöntötte. Ezt követően Mátyás Károly római katolikus plébános alkalomhoz illő rövid szertartás keretében emlékeztetett: a gyertya fénye Jézus Krisztust jelképezi, aki önmagát a világ világosságának nevezi, és aki elűzni akar minden sötétséget az emberek életéből. Arra hívta a résztvevőket, hogy ne csupán a koszorún, hanem saját szívükben is gyújtsák meg a fényt, és Krisztus világosságában járjanak.

Az önkormányzat nevében Bodó Enikő városi tanácstag, a kovásznai RMDSZ Nőszövetségének elnöke mondott köszöntőt. Beszédében felidézte a közösség összetartó erejét, és emlékeztetett arra is, hogy a nőszövetség idén is – mint minden évben – december 18-án 18 órától megtartja a szépkorúak már hagyományos karácsonyi ünnepségét, ahová minden érdeklődőt szeretettel várnak.