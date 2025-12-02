Családi esttel kezdődött az advent Cófalván

Az adventi idő kezdetén családi estet tartottak Cófalván, amelynek keretében ünnepélyesen meggyújtották az adventi koszorú első gyertyáját. Az eseményt a Cófalvi Református Egyházközség szervezte Kovászna Megye Tanácsának támogatásával.

Az ünnepi alkalom a református templomban kezdődött, ahol Balogh Zoltán, a Kézdi–Orbai Református Egyházmegye esperese hirdette az igét. Prédikációjában Ezékiel próféta látomásából indult ki, mely Isten örök szövetségkötését, népe elültetését és megsokasítását, valamint szent hajlékának közéjük helyezését ígéri: „Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek.” A lelkész az adventi várakozás fényében értelmezte a prófétai szót, kiemelve a szereteten alapuló frigy ígéretét, a Krisztusban gyökerező közösség megtartó erejét és azt, hogy a szétszórtságból Isten által formált gyülekezet születhet. Párhuzamot vont a jeruzsálemi templom romjai és a magyar történelem nagy nemzeti traumái között, hangsúlyozva: Krisztussal új út, új távlat és új jövendő nyílik.

Az igehirdetés után a temesvári Mésa duó – Péntek-Domschy Mercédesz énekes, előadóművész és Péntek Attila Csaba zongoraművész, zeneszerző, kántor – ragtime és kortárs jazz hatású zeneműveket adott elő. Ezt követően, a zuhogó eső ellenére, a templomkertben meggyújtották az adventi koszorú első gyertyáját. Itt Kanyó Antal, Nagyborosnyó község polgármestere köszöntötte az ünneplő gyülekezetet.

Az rendezvény a kultúrotthonban folytatódott, ahol karácsonyi vásár és szeretetvendégség várta a résztvevőket, erősítve a falu közösségi összetartozását.