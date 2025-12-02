Új alprefektusa van a megyének

Dulányi-Balogh Szilárd személyében új alprefektusa van Kovászna megyének, aki pénteken le is tette a hivatali esküt Ráduly István prefektus és más hivatalos személyek jelenlétében.

A kormány csütörtöki ülésén nyolc alprefektust cserélt le: Argeș, Kovászna, Dolj, Ialomița, Ilfov, Szeben, Tulcea és Vaslui megyében mentett fel régi és nevezett ki új tisztségviselőket. Háromszéken Sergiu Mitroi távozott, a másik alprefektus, Sebastian Cucu folytatja munkáját.

Dulányi-Balogh Szilárd jogász, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) Kovászna megyei elnöke, aki 2021-ben néhány hónapig volt még alprefektus. Sergiu Mitroi a Nemzeti Liberális Párt (PNL) tisztségviselője volt. A prefektusi és alprefektusi tisztségekbe a kormánykoalíciós pártok egyezsége alapján nevez ki személyeket a miniszterelnök. (demeter)