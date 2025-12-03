Könyvbemutató ADVENTI GONDOLATÉBRESZTŐ ÉS KÖNYVBEMUTATÓ. Újvárosi Katalin unitárius lelkésznő Menjünk el Betlehembe című könyvét mutatják be ma 17 órától Csomakőrösön a református imaházban, házigazda: Barticel Kiss Benjámin református lelkész; 19 órától pedig Kovásznán a Csoma Emlékközpontban, házigazda: Ferencz Éva egyesületi elnök.

GAZDA JÓZSEF ÚJABB KÖNYVE. A Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és Népfőiskola, a Kovásznai Városi Művelődési Ház és a Tortoma Kiadó közös szervezésében december 4-én csütörtökön 17 órától Gazda József művészettörténész Háromszék képzőművészete című kötetét mutatják be a kovásznai Csoma Emlékközpontban. Vendégek lesznek: Gazda József művészettörténész, tanár, a kötet szerzője és Demeter László, a Tortoma Kiadó igazgatója.

Lázárinfó – Erdélyben

Lázár János magyarországi politikus, Miniszterelnökséget vezető miniszter lakossági fórumot tart ma 17 órától a sepsiszentgyörgyi volt dohánygyárban.

Jótékonyság a Lábbusz Mikulással

Használt, de még jó állapotú játékokat, meséskönyveket várnak egy ajándéktasakban december 4-én, csütörtökön 7.45-től a sepsiszentgyörgyi Gróf Mikó Imre-szobor előtti megállóhoz, és a Lábbusz Mikulása gondoskodik arról, hogy ezek a meglepetések eljussanak decemberben a rászoruló gyerekekhez.

Színház

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi társulat ma 10 és 12 órától Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című előadását játssza a Vigadó nagyteremében. Rendező: Nagy Norbert. Jegyek az intime.hu oldalon vagy a Vigadó jegypénztárában vásárolhatók. Információk és helyfoglalás a 0730 600 279-es telefonon. December 7-én, vasárnap a Vigadó nagytermében a Kosztolányi Dezső regénye alapján készült Édes Anna című darabot játssza a társulat.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi társulat a színház nagytermében Kommuna – székely öko-románc című előadását, melyet Radu Afrim írt és rendezett, december 4-én, 5-én, 27-én és 28-án játssza színpadra épített nézőtéren. Jegyek a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon vásárolhatók. Érdeklődni a 0267 312 104-es, valamint a 0728 083 336-os telefonszámon.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. December 3–19. között első alkalommal rendezik meg Sepsiszentgyörgyön a Nagy-Kopeczky Kálmán Fesztivált a Cimborák Bábszínház alapítójának tiszteletére halálának 10., születésének 53. évfordulója alkalmából. Ma a következő programokra várják a háromszéki óvoda- és iskolapedagógusokat: 16.30-kor a Mikulás-lak megnyitója a Székely Mikó Kollégium alatt, a volt Júlia virágüzletben, 17.15-től bábkiállítás Polgár Sarolta bábos hagyatékából (ugyanott). A bábszínház stúdiótermében 18 órától szabadelőadáson megtekinthető a Betlehem angyaljáték (rendező: Nagy-Kopeczky Kálmán). Előfoglalás, további részletek, teljes program a Cimborák Facebook-oldalán. Érdeklődni telefonon (0754 409 940) vagy e-­mailen (kozonsegcimborak@gmail.com) Szabó Emese közönségszervezőnél lehet. ♦ A Nagy-Kopeczky Kálmán Fesztivál részeként december 4-én, csütörtökön 18 órától a sepsiszentgyörgyi bábtársulat szabadelőadáson játssza a Csodaszarvas című produkcióját. December 6-án, szombaton a Fabók Mancsi Bábszínháza vendégelőadásai: 11 órától Az égig érő fa, 17 órától Ha betér az égi király. Előfoglalás a 0754 409 940-es telefonszámon Szabó Emese közönségszervezőnél.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.15-től Zootropolis 2. (románul beszélő) és Haláli állatok hajnala (magyarul beszélő), 18 órától Wicked 2. rész (magyarul beszélő), 18.15-től Szemfényvesztők 3. (magyarul beszélő), 20.30-tól Alpha (román felirattal) és A sárga nyakkendő (román feliratos). Honlap: artacinema.ro

Hitvilág

Önkéntestalálkozók. Ma 10 órára a sepsiszentgyörgyi stúdióba, 12 órára pedig a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébániára várják a Mária Rádió önkénteseit és hallgatóit.

Zene

FIATAL ZONGORISTÁK KARÁCSONYI KONCERTJE. Ma 16 órától az Árkosi Kulturális Központ Zeneházában (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám) a Plugor Sándor Művészeti Líceum fiatal és nagyon fiatal zongoristái, valamint a magánoktatási rendszer diákjai adnak kettős kamarakoncertet. A koncert programja: 16 órától színpadra lépnek Rápolti Irma zongoratanárnő tanítványai: Csatlós Horváth Fanni, Șelaru Adela, Adorjan Carla Rebeca, Curcă Luana, Szász Ferenc Márk, Bokor Bernadett, Forró Bence, Szentgyörgyi Júlia, Jakab Boglár, Rácz Dávid, Ruzsa Zoltán Attila, Ilyés Seila Luna, Buzea Andreea, Csatlós Horváth Hanna, Stăncescu Hollanda Panna, Elekes Anna, Csomós Hanna, Juhos Csanád, Lovász Zsófia, Fábián Anna és Juhos Kata. 17.30-tól a színpadot Șelaru Bianca-Berta zongoratanárnő tanítványai veszik át: Kádár Erik, Kádár Márk, Parcaru Eduard, Pintilie Tamika, Șe­laru Adela, Bogdan Mioșeanu, Ciorici Carla, Miron Sara, Hulban Ines, Csillag Lara, Dinu Daniel, Kádár Lia, Gyurka Ágnes, Mihály Panka, Colț Monalisa, Paizs Gellért és Csoma Dorka. A belépés díjmentes.

OPERETT. Zerkovitz Béla Csókos asszony című operettjét adja elő az Operettissimo Kántor Melinda rendezésében december 5-én, pénteken 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Belépők az Andrei Mureșanu Színház jegypénztárában vásárolhatók kedden, szerdán és csütörtökön 16 órától 17.30-ig. ♦ A nagy érdeklődésre való tekintettel a Csárdáskirálynő és a többiek című operettgálát december 19-én két alkalommal, 17 és 19 órától is játsszák a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében a budapesti operettszínház művészei, Oszvald Marika, Peller Károly és Szendi Szilvi. A 17 órai előadásra még lehet belépőt vásárolni az Andrei Mureșanu Színház jegypénztárában kedden, szerdán és csütörtökön 16 órától 17.30-ig.

ADVENTI KONCERT. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban december 11-én, csütörtökön az esti szentmise után 18.46-tól a csíkszeredai Truba-moll együttes megzenésített magyar verseket ad elő.

Röviden

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos ma 13–15 óráig várja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

HUMORPINCE ÉS CSEREBERE KLUB. A Kónya Ádám Művelődési Házban ma 16 órakor Cserebere Klub; 18 órától a humorkedvelőket és kikapcsolódni vágyókat várják a Humorpincébe.

KIRÁNDULÁS. A Járjuk be Erdővidéket honismereti túrasorozat keretében december 6-án autóbuszos kirándulást szerveznek a Szászföldre, úti cél: Berethalom, Sellenberk, Nagydisznód és Nagyszeben. Túravezető: Dimén Levente. Indulás 7 órakor Barótról, a polgármesteri hivatal elől (csatlakozási lehetőség Olaszteleken, Vargyason, Homoródújfaluban). Jelentkezés ma estig a kirándulás szervezőinél: Demeter Zoltán (0746 089 140) vagy Dimén Levente (0743 077 473).

ÁRAMSZÜNET. Székelyszáldoboson, Bardócon, Olaszteleken december 4-én, csütörtökön 9–10.30-ig és 15.30–17 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Mikó Imre utcai 23-as Farmacom gyógyszertár (0267 317 318) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona patika (0372 407 089) teljesít szolgálatot.

Agrártudományi konferencia

A Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi Karán ma 10–18 óra között Az agrárium a tudomány és a társadalom szolgálatában címmel szervezik meg az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) 21. agrártudományi konferenciáját. A részletes program elérhető az EME honlapján (eme.ro).

Lakossági fórum a Szemerja negyedben

A sepsiszentgyörgyi RMDSZ részéről Zsigmond József, Barta Szende, Miklós Zoltán és Tóth B. Csaba várja az érdeklődőket december 4-én, csütörtökön 17 órától a Bertis Pubban lakossági fórumra.

Tánc

TÁNCHÁZ. Sepsiszentgyörgyön december 5-én 20 órától Mikulás-táncházat tartanak az Óriáspince Rendezvényteremben. A talpalávalót ezúttal a Folker együttes és a Heveder banda húzza, a házigazdák Stefán-Dobai Katalin és Stefán Bence lesznek, akik gyimesi táncokat tanítanak. Az este folyamán Péntek Zsuzsa és Csibi Szabolcs felnőtteknek szóló mesemondással, a Pakulár meséjével várja a közönséget.