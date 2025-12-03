A két alapemberét nélkülöző, ám hatalmasat küzdő Sepsi-SIC fél órán át állta a rohamokat a bajnoki címvédő Galaci United vendégeként, végül azonban 3–1-re alulmaradt a teremlabdarúgó 1. Liga 10. fordulójának rangadóján. Idénybeli első vereségük ellenére a zöld-fehérek továbbra is vezetik a tabellát, és jövő kedden újabb kemény feladat vár rájuk, hiszen a West Déva látogat Sepsiszentgyörgyre.
Az eltiltott Máthis Mátyás és Veress Botond nélkül, de a felépült Szőcs Lászlóval a keretben utazott Galacra a listavezető Sepsi-SIC, amely már az első sípszót követően kénytelen volt beállni védekezni, hiszen a házigazda United őrült tempóban rohamozott. André S. kapufája után Cojocaru lövését bravúrral hárította Korodi, majd André S. és Nastai kísérlete is elkerülte a kapunkat. Az első komolyabb helyzetünk Gáll nevéhez fűződött, miután játékosunk kapásból elsütött bombája fölé ment. A folytatásban egyre nagyobb volt a nyomás a kapunk előtt, azonban a remek napot kifogó hálóőrünk védéseinek köszönhetően álltuk a sarat. A félidő hajrájában Fábián és Kanyó gyors kontrát vezetett, ellenben csapatkapitányunk lövése a kapu fölött zúgott el, így maradt a 0–0.
A második játékrészt Szabó lehetősége vezette fel, aztán a Galac ismét átvette a találkozó irányítását, és Korodi több kiváló védéssel tartotta meccsben együttesünket. A 30. percben elfogyott a szerencsénk, és André S. kilenc méterről a bal kapufa mellett talált a hálónkba (1–0), kevéssel később pedig Crișan szabadrúgásból növelte a United előnyét (2–0). A 35. percben Cojocaru egy szép egyéni akció végén harmadszor is a kapunkba lőtt (3–0), viszont a 40. percben Mánya szépített. A Sepsi-SIC 3–1 arányban maradt alul a Duna-parti városban, és ezzel megszakadt a mostani szezonban a veretlensége. Az elvesztett mérkőzés ellenére dicséret illeti a szentgyörgyi fiúkat, akik egy pillanatra sem adták fel a küzdelmet, mindent megtettek, hogy tisztességgel helytálljanak a bajnok otthonában.
Teremlabdarúgás, 1. Liga, 10. forduló: Galaci United–Sepsi-SIC 3–1 (0–0).
Galac, Duna Sportcsarnok. Vezette: Bogdan Hanceariuc és Vlad Ciobanu. Galaci United: Cârdei – Andre S., Alan S., Crăciun, Cojocaru (cserék: Toniță, Mihalache, Crișan, Nastai, Cireș A., Tudor, David, Cireș O., Petică). Edző: Marius Cozma. Sepsi-SIC: Korodi – Szabó, Kanyó, Mánya, Fábián (cserék: Ráduly, Makó, Ilyés, Csősz, Szőcs, Vajna, Gáll). Edző: Mánya Szabolcs. Sárga lap: Nastai (11.), Cojocaru (36.), illetve Csősz (33.), Vajna (33.). Gólszerzők: André S. (30.), Crișan (31.), Cojocaru (35.), illetve Mánya (40.).
