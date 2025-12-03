Golovin Vlagyimir együttese mindhárom mérkőzését megnyerte a csoportkörben, a középdöntőben pedig ma 19 órától Románia, pénteken szintén 19 órától Japán, majd vasárnap 21.30-tól az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes Dánia ellen lép pályára Rotterdamban. A találkozókat a Digi Sport, a Prima Sport és az M4 Sport élőben közvetíti.

Szemerey Zsófi védésével és Kuczora Csenge találatával indult a Svájc elleni összecsapás, ezt követően viszont öt svájci támadás zárult góllal egymás után (2–5). Golovin Vlagyimir nyugalomra intette övéit, az ellenfél kemény védekezése és gyors támadásai miatt azonban nem sikerült tartósan közelebb zárkózni, ezáltal a szövetségi kapitány időt kért (5–9). A svájci csapat kínai figurából is betalált, Albek Anna jó lövésekkel szállt be, Klujber Katrin ellenben kényszerből játszott jobbszélsőt, aztán tizenhat perc elteltével már csak egy gól volt a svájci fór (8–9). A magyar szurkolók folyamatos buzdítását a svájci drukkerek kolompokkal igyekeztek ellensúlyozni, miközben a 44 százalékos hatékonysággal teljesítő Lea Schüpbach védéseire alapozva visszaépítette négygólos vezetését a rivális (9–13). A folytatásban sorozatban szerzett négy találattal egyenlített a magyar válogatott (13–13), amely egygólos hátránnyal vonult szünetre (13–14).

A fordulást követően kiegyenlített volt az állás, és a játék képe is reménykeltőbben alakult magyar szempontból, éppen negyven perc pergett le, amikor újra az Eb-bronzérmes került előnybe (18–17). Lendületbe jött a magyar gárda, amely egy hatgólos sorozattal ellépett (25–18), majd ezzel az eredménnyel fordultak rá a felek a záró tíz percre. Átmeneti svájci zárkózást követően visszaállította hétpontos előnyét Golovin Vlagyimir alakulata, a végjátékban Simon Petra is beköszönt kínaiból, a magyar válogatott pedig végül hét találattal megnyerte a mérkőzést. Százszázalékos maradt a mérleg Svájc ellen, a magyar csapat pedig a csoportkörből négy ponttal a birtokában költözött Rotterdamba, amely nem csupán a középdöntőnek ad otthont: amennyiben ezt a kört sikerrel veszi, a torna végjátékát is a kikötővárosban töltheti az együttes.

Az A-csoport végeredménye: 1. Dánia 6 pont, 2. Románia 4, 3. Japán 2, 4. Horvátország 0.

A B-csoport végeredménye: 1. Magyarország 6 pont, 2. Svájc 4, 3. Szenegál 2, 4. Irán 0.

A magyar és a román válogatott programja a középdöntőben: * 1. forduló: Magyarország–Románia (ma, 19 óra) * 2. forduló: Románia–Szenegál (péntek, 16.30 óra), Japán–Magyarország (péntek, 19 óra) * 3. forduló: Svájc–Románia (vasárnap, 19 óra), Magyarország–Dánia (vasárnap, 21.30 óra).