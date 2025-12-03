Elkészítése. A lisztet egy tálba szitáljuk, a közepébe mélyedést kotorunk, belemorzsoljuk az élesztőt, megszórjuk porcukorral, langyos tejet öntünk rá, megszórjuk kevés liszttel, és hagyjuk, hogy az élesztő felfusson. Ezután hozzáadjuk a tojássárgájákat, a reszelt citromhéjat, a maradék tejet és a porcukrot, illetve a tejfölt, majd ruganyos tésztát gyúrunk belőle. A tésztát tiszta konyharuhával letakarjuk, és kétszeresére kelesztjük. Ha megkelt a tészta, kb. fél centi vastagra nyújtjuk, majd pálinkáspohárral kis kerek korongokat szaggatunk belőle. A vajat megolvasztjuk, a tésztakorongokat belemártjuk, majd egy érclábosba szorosan egymás mellé rakjuk. Ezt követően a vajas tésztakorongokat megszórjuk a darált dió és a porcukor keverékével, majd újabb sor vajas tésztát sorakoztatunk rá. A rétegezést addig folytatjuk, amíg a tésztakorongjaink elfogynak – az utolsó sor tésztára már nem szórunk cukros diót. Az ekképp előkészített tésztát 200 Celsius-fokra hevített sütőbe toljuk, majd rögtön visszavesszük a hőfokot 180 Celsius-fokra, és alul-felül sütési fokozaton addig sütjük, míg a teteje szép piros lesz (kb. 30–40 perc). Amíg az aranygaluska sül, elkészítjük a borsodót. Ehhez a tojásokat kikavarjuk a cukorral, hozzáadjuk a lisztet, majd a bort, és lassú tűzön, folyamatosan kavarva addig főzzük, amíg sűrű mártásszerű pépet nyerünk. A kisült aranygaluskát kerek tálcára borítjuk, a borsodót szószos csészében adjuk mellé, az asztalra süteményestányérkákat, illetve süteményesvillát vagy kanalat teszünk.

Az aranygaluskát meg lehet sütni bármilyen sütőformában, de akinek van érclábosa, föltétlenül próbálja ki abban, mert sokkal finomabb lesz.

Mennyiség: 1 adag

Elkészítési idő: 2 óra

