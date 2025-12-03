A nap fotója

Következő írásunk

Az orosz energiaszektorra kivetett amerikai szankciók rendkívüli mozgásokat gerjesztettek a közép-európai orosz energiaipari érdekeltségek körül. A legsürgetőbb helyzet Szerbiában alakult ki, de gyakorlatilag eladóvá váltak orosz cégek által birtokolt bulgáriai és romániai finomítók, illetve töltőállomás-hálózatokban lévő orosz üzletrészek is. A helyzet nem csupán üzleti, hanem aktív politikai és diplomáciai mozgásokat is eredményezett, hiszen az orosz részesedések értékesítése egy sor, az ellátásban felmerülő kérdésre is megoldás lehet.