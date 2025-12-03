Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A nap fotója

Lisznyói advent. Fotó: Demeter Virág Katalin
  • Lisznyói advent. Fotó: Demeter Virág Katalin
    Lisznyói advent. Fotó: Demeter Virág Katalin
2025-12-03: Szabadidő - :

Mit készítsünk ma? (Aranygaluska borsodóval)

Hozzávalók: az aranygaluskához: 50 dkg liszt, 4 tojássárgája, 2,5–3 dl tej, 2,5 dkg élesztő, 1 citrom reszelt héja, 2 evőkanál porcukor, 1 evőkanál tejföl, csipetnyi só; a töltelékhez: 20 dkg darált dió, 20 dkg porcukor, 15 dkg vaj; a borsodóhoz: 2 tojás, 10 dkg cukor, 1 csapott evőkanál liszt, 5 dl jó minőségű édes bor.
2025-12-03: Pénz, piac, vállalkozás - Ferencz Csaba:

Piacon az orosz érdekeltségek (Energiaipar)

Az orosz energiaszektorra kivetett amerikai szankciók rendkívüli mozgásokat gerjesztettek a közép-európai orosz energiaipari érdekeltségek körül. A legsürgetőbb helyzet Szerbiában alakult ki, de gyakorlatilag eladóvá váltak orosz cégek által birtokolt bulgáriai és romániai finomítók, illetve töltőállomás-hálózatokban lévő orosz üzletrészek is. A helyzet nem csupán üzleti, hanem aktív politikai és diplomáciai mozgásokat is eredményezett, hiszen az orosz részesedések értékesítése egy sor, az ellátásban felmerülő kérdésre is megoldás lehet. 
